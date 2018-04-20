В МВД разъяснили ситуацию по "ивановскому маньяку", напавшему на школьницу

"В Иванове действительно зарегистрирована криминальная выходка в отношении несовершеннолетней, - пояснил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. - Дело было в Октябрьском районе Иванова. Полиция сейчас ведёт розыск приставшего к девочке подонка, возбуждено уголовное дело.

Однако трезвонить о маньяке, гуляющем по городу, оснований нет. Нужно иметь в виду, что на дворе весна и люди с деформированной психикой, конечно, могут себя проявить, в том числе и таким образом.Следует лишь помнить о мерах безопасности, обязательных для наших детей в любое, кстати, время года. Провожайте ребятишек в школу, встречайте при возвращении из неё. Уделяйте им больше внимания - и все будет хорошо".