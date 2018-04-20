Автохамство в Иванове: новый уровень

И снова автохамство на ивановских дорогах. Водители из других городов уже побаиваются нравов местных автомобилистов. Их же, судя по всему, это мало интересует.

Перекресток проспекта Строителей и улицы Куконковых. Водитель в правой полосе не подает никаких сигналов, что собирается повернуть налево. Занимается своими делами и выбрасывает мусор прямо на дорогу, что возмущает автора этого видео. Он сигналит, но автомобилиста это не волнует. Мало того, он вдруг принимает решение повернуть налево и создает аварийную ситуацию. Столкновения удается избежать только чудом.