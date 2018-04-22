Новая авария из-за погоды в Ивановской области

По сообщению МЧС по состоянию на 10:00 22 апреля без электроснабжения в Ивановской области остаются 16 населенных пунктов в 3 районах - 892 дома с населением 1630 человек.

Причиной технологических сбоев в электросетевом комплексе стал сильный ветер до 20 м/с и падение деревьев на провода.



К ликвидации аварии привлекается 24 человека, 11 единиц техники.

Планируемое время окончания работ - 12:00



Как мы сообщали ранее, на территории области 21 апреля в результате неблагоприятных погодных условий произошли частичные отключения электроснабжения. По состоянию на 02:00 22 апреля авария была устранена.

Однако в 08:10 поступило новое сообщение о нарушении электроснабжения в Ильинском, Ивановском, Лежневском, Гаврилово - Посадском районах - 911 домов с населением 1969 человек.