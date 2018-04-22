1 По улицам Приволжска текут канализационные стоки



В Приволжске засорился канализационный коллектор и сточные воды из канализационных колодцев текут по центральной улице.



Галина Борисовна Строганова рассказала ivanovonews, что подвал дома N 27 по ул. Шагова полностью затоплен сточными водами, уровень воды в подвале около 2 метров.

Еще с утра 18 апреля в доме было отключено электроснабжение и люди несколько дней живут без света. Холодильники не работают.

В подъездах зловонный запах канализационными водами, проникающий в квартиры. Существует угроза падения людей в затопленный подвал.



Подобное ЧП возникает не в первый раз - аналогичная ситуация произошла осенью.



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