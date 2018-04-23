Ивановские коммунисты выбрали нового лидера

21 апреля состоялся XIII (совместный) пленум Ивановского областного отделения и региональной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Главным вопросом повестки дня стало избрание первого секретаря Ивановского обкома КПРФ.
Перед началом заседания его участники почтили минутой молчания память ушедшего из жизни 9 апреля члена ЦК КПРФ, первого секретаря Ивановского обкома КПРФ Владимира Кленова.
По итогам обсуждения первым секретарём Ивановского областного отделения КПРФ единогласно был избран Александр Бойков. По второму вопросу повестки дня пленум принял решение о передаче вакантного депутатского мандата в Ивановской областной Думе шестого созыва по списку кандидатов КПРФ Дмитрию Саломатину, сообщает пресс-служба Ивановского обкома КПРФ.