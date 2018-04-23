Ивановцы завоевали Кубок «Золотого кольца» по «Что? Где? Когда?»

В воскресенье, 22 апреля, в Иванове состоялся Кубок «Золотого кольца» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В турнире приняли участие команды из Иванова, Владимира, Гусь- Хрустального, игроки из Москвы, Тулы и Костромы.

В итоге победителями стали:

1 место - команда "Сборная клуба 60 секунд Иваново" с результатом 29 из 36 правильных ответов;

2 место - команда "Смиты" из города Владимир с результатом 27 из 36;

3 место - команда "Наобум" из города Радужного (Владимирская область) с результатом 26 из 36 правильных ответов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново