В Иванове состоится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

24 апреля на базе ивановского комплексного центра социального обслуживания населения состоится V областной чемпионат по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения.

В Чемпионате примут участие граждане пожилого возраста из 18 муниципальных образований региона, освоившие курсы компьютерной грамотности, а также представители бюджетных организаций соцобслуживания Ивановской области.

В ходе соревнований будут оцениваться навыки работы с интерфейсом MS Office PowerPoint, с веб-браузером, с сайтом Пенсионного Фонда России и работы в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

По окончании чемпионата победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

Двое из числа победителей будут представлять команду Ивановской области на финальных соревнованиях по компьютерному многоборью, которые состоятся в Пятигорске в период с 5 по 8 июня 2018 года.