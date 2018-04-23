В День города в Иванове пройдет «Парад двойняшек»

Ивановская общественная организация «Колыбель» приглашает принять участие в 5-м ежегодном «Параде двойняшек».

В этом году праздник самых похожих и самых родных друг другу людей начнется 19 мая в 14.00 на верхней площадке у «Современника» (пр. Шереметьевский, 85).

Организаторы обещают насыщенную и интересную программу: конкурсы, выставки и традиционные подарки для участников. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в конкурсе костюмов.

На пятом параде предложено несколько тем. Самые маленькие братики и сестрички, возрастом до двух лет, присоединятся к шествию в колясках, разукрашенных на тему «Текстильный край». Детсадовцы предстанут в костюмах героев русских сказок. Школьники от 8 до 13 лет познакомят гостей праздника с историческими личностями Ивановского края. А ребята от 14 лет и взрослые пофантазируют на тему «Мы одинаковые: образы современного Иваново».

Напомним, что для участников «Парада двойняшек» необходима предварительная регистрация, оформить заявку можно здесь.