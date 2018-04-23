В Ивановской области должников будут искать в местах массового скопления людей

25 апреля во всех территориальных органах ФССП России пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Ее цель - популяризация электронного сервиса «Банка данных исполнительных производств» и информирование граждан о наличии у них задолженностей по исполнительным производствам и побуждения к ее погашению.

В этот день в рамках акции судебные приставы по всей стране проведут различные мероприятия в местах массового скопления людей.

В Ивановской области судебные приставы, оснащенные мобильной базой данных о должниках, в течение рабочего времени с 10.00 до 19.00 посетят: «ТекстильПрофи - Иваново», ТРЦ «Евролэнд», ТРЦ «Шоколад», ТРЦ «Тополь», МФЦ, вокзалы и площади. Все желающие смогут получить информацию о своих долгах и оплатить их.

На сегодняшний день из-за наличия долгов в списке «невыездных» значатся более 6000 жителей Ивановкой области.