Ивановцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам.

Ближайший велодень назначен на 18 мая. Ивановцы также могут принять участие в акции, пересев из общественного и личного транспорта на велосипеды.

По мнению организаторов акции, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный. В городах с интенсивным движением велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.

Подробнее об акции можно узнать здесь.