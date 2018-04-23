Города Ивановской области поборются за федеральные деньги на благоустройство

Ивановская область представит на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений проекты благоустройства Кинешмы, Юрьевца, Плеса и Гаврилова Посада. Заявки муниципальных образований одобрены членами профильной межведомственной комиссии под руководством исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Напомним, что о старте проекта по развитию малых городов и исторических поселений объявил Президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне.

Все заявленные от Ивановской области проекты определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями. Так, кинешемцы в качестве объекта благоустройства выбрали центральную площадь города. В Плесе принято решение благоустроить верхнюю часть города, здесь предложено обустроить рекреационную зону вокруг Верхнего пруда. Причем, сквер рассматривается как нетуристический объект, в первую очередь, он благоустраивается для жителей Плеса, большая часть которых проживает именно в верхней части города. Жители Юрьевца проголосовали за благоустройство Георгиевской площади и прилегающей к ней улицы Советской. В городе Гаврилов Посад предложено благоустроить центральную площадь – наиболее популярное и востребованное среди жителей городское пространство.

Защита проектов перед федеральной комиссией планируется в мае. Среди аргументов, влияющих на выбор победителей, определена реализация местными властями проектов формирования комфортной городской среды на прилегающих территориях, потенциал заявленного проекта благоустройства как точки притяжения инвестиций в малые города и исторические поселения.

Как сообщил зампред правительства Ивановской области Максим Громов, на реализацию проектов-победителей будет выделено от 30 до 100 миллионов рублей. Эти средства могут быть потрачены не за один год, а в течение двух лет. Победители конкурса в текущем году могут заниматься формированием проектно-сметной документации и прохождением экспертиз, а уже в 2019-м – непосредственно выполнением работ.

Станислав Воскресенский подчеркнул, что регион независимо от результатов федерального отбора будет заниматься благоустройством населенных пунктов. Он напомнил, что Ивановской области уже выделены федеральные средства в размере 100 млн рублей на реализацию пилотного проекта по благоустройству исторической части поселка Палех – центра русской иконописи. Кроме того, подтверждено федеральное финансирование на ремонт трассы регионального значения Ростов – Иваново – Нижний Новгород на участках в Ивановском, Шуйском и Палехском районах.

Также в текущем году в регионе продолжится реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Будут благоустроены дворовые и общественные территории в Вичуге, Иванове, Кинешме, Кохме, Тейкове, Шуе, Каменке, Колобове, Ново-Талицах, Наволоках, Петровском, Плесе, Приволжске, Родниках, Савине, Фурманове и Юже. В двух городах – Гаврилов Посад и Родники – планируется благоустроить парки.