Школьники из Ивановской области показали один из худших в ЦФО результатов по английскому языку

Данные, полученные от 130 000 школьников из 2250 городов и населенных пунктов России, показали, насколько хорошо знают английский язык учащиеся разных регионов страны. Учитывались результаты школьников 5-11 класса, которые принимали участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018.
Средний балл, набранный участниками олимпиады по стране, составил 62 балла из 100 возможных (в школьной терминологии это означает «тройка с плюсом»). Олимпиада Skyeng Super Cup основана на заданиях, аналогичных упражнениям ЕГЭ и ОГЭ.
По результатам олимпиады школьники из Ивановской области показали один из худших результатов по английскому языку, набрав 60,4 балла. В рейтинге регионов России по среднему баллу Центральный федеральный округ в целом занимает первое место (62,7 балла).
В Центральном округе страны лучше всего английский знают ученики из Белгородской (70,5 балла), Костромской (69,1 балла) и Орловской областей (68,9 балла). Москвичи справляются с английским хуже - на 66,5 балла.
Рейтинг регионов в ЦФО по среднему баллу:
Белгородская область (70,5);
Костромская область (69,1);
Орловская область (68,9);
Москва (66,5);
Липецкая область (64,6);
Курская область (62,5);
Тульская область (62,5);
Московская область (62,5);
Рязанская область (62,3);
Ярославская область (62,2);
Брянская область (61,5);
Смоленская область (61,3);
Тамбовская область (61,1);
Воронежская область (61,1);
Калужская область (60,8);
Ивановская область (60,4);
Владимирская область (56,8);
Тверская область (53,5).