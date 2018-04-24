Школьники из Ивановской области показали один из худших в ЦФО результатов по английскому языку

Данные, полученные от 130 000 школьников из 2250 городов и населенных пунктов России, показали, насколько хорошо знают английский язык учащиеся разных регионов страны. Учитывались результаты школьников 5-11 класса, которые принимали участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018.

Средний балл, набранный участниками олимпиады по стране, составил 62 балла из 100 возможных (в школьной терминологии это означает «тройка с плюсом»). Олимпиада Skyeng Super Cup основана на заданиях, аналогичных упражнениям ЕГЭ и ОГЭ.

По результатам олимпиады школьники из Ивановской области показали один из худших результатов по английскому языку, набрав 60,4 балла. В рейтинге регионов России по среднему баллу Центральный федеральный округ в целом занимает первое место (62,7 балла).

В Центральном округе страны лучше всего английский знают ученики из Белгородской (70,5 балла), Костромской (69,1 балла) и Орловской областей (68,9 балла). Москвичи справляются с английским хуже - на 66,5 балла.

Рейтинг регионов в ЦФО по среднему баллу:

Белгородская область (70,5);

Костромская область (69,1);

Орловская область (68,9);

Москва (66,5);

Липецкая область (64,6);

Курская область (62,5);

Тульская область (62,5);

Московская область (62,5);

Рязанская область (62,3);

Ярославская область (62,2);

Брянская область (61,5);

Смоленская область (61,3);

Тамбовская область (61,1);

Воронежская область (61,1);

Калужская область (60,8);

Ивановская область (60,4);

Владимирская область (56,8);

Тверская область (53,5).