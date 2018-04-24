СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов

20 апреля во Владимирском зале Московского Кремля состоялся «выпускной» «курсов для будущих губернаторов». Всего тренинг для президентского кадрового резерва, организованный РАНХиГС при поддержке Кремля, прошли 74 человека. Среди тех, кто прошел эти курсы, РБК называет и главу города Иванова Владимира Шарыпова.
Ранее, в рамках первой программы обучения кадрового резерва тренинг, по данным СМИ, проходил Станислав Воскресенский, назначенный потом врио губернатора Ивановской области. Тогда кандидаты в будущие губернаторы прыгали со скалы, ложились под БТР и изучали китайскую философию.