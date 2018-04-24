Лента новостей

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В Кинешме сгорел торговый павильон

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СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов

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Школьники из Ивановской области показали один из худших в ЦФО результатов по английскому языку

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В Кинешме неизвестные похитили часть чугунной решетки на Волжском бульваре

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В Иванове известные люди будут рассказывать сказки

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В Шуе бездомный проник ночью в магазин и украл 16 блоков сигарет

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Квадроциклист и мопедист попали в ДТП в Ивановской области

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«Дискотека Авария» призывает сделать Иваново самым чистым и красивым городом на планете

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 24 апреля

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В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения

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"Заявки на инвесткредиты по с/хоз в Ивановской области выросли с 29 млн до 1,9 млрд рублей"

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Электроснабжение в Иванове и Ивановском районе восстановлено

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Власти прокомментировали ситуацию с дорогой Южа - Талицы - Мугреевский

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В Ивановской области священнослужители перекрыли дорогу у храма

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Ивановские тайские боксеры стали чемпионами России по кикбоксингу

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Города Ивановской области поборются за федеральные деньги на благоустройство

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В День города в Иванове откроется «Молодежный Арт-Арбат»

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Ивановский коллектив завоевал золото Молодежных Дельфийских игр России

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ОАО «РЖД» стало лауреатом престижной премии за ивановскую «Ласточку»

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В Южском районе автобусы, хлебовозы и «скорые» застревают на грунтовых дорогах

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Ивановцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

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В органах прокуратуры Ивановской области – новые назначения

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В Ивановской области должников будут искать в местах массового скопления людей

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В День города в Иванове пройдет «Парад двойняшек»

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В Иванове состоится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Одну из школ в Ивановской области закрыли на карантин

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На двух ивановских перекрестках отключат светофоры

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Поселок Подвязновский остался без света и воды

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Команда ивановских девушек стала победителем турнира по боксу «Весенний Ринг»

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В Ивановской области пьяный мотоциклист влетел в будку дежурного по ж/д переезду

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В Заволжске начали выпускать самиздатовскую газету

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У ивановского политеха – новый ректор

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Ивановцы завоевали Кубок «Золотого кольца» по «Что? Где? Когда?»

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В Вичуге суд запретил предпринимателям торговать табачными изделиями

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Ивановские коммунисты выбрали нового лидера

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Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики

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В Иванове больше 900 человек остались без электричества из-за аварии

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 апреля

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В Иванове автомобиль врезался в дом

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Житель Ивановской области пытался утопить жену в канализационном колодце

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Слетевшие с новостройки листы повредили машины и балкон

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Ивановские маршрутки грубо нарушают правила

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Водитель проехал на красный прямо перед машиной вневедомственной охраны

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По улицам Приволжска текут канализационные стоки

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Воровство в ивановском магазине записала камера видеонаблюдения

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Новая авария из-за погоды в Ивановской области

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Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России

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Столкновение автомобилей в Иванове

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На свалке в Тейкове обнаружен человеческий скелет

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Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге