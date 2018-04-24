В областном центре обсудят тему ислама в творчестве русских писателей

25 апреля в Ивановском доме национальностей состоится круглый стол на тему: «Ислам в творчестве русских писателей».
Это первый из целого цикла круглых столов, организованных Духовным управлением мусульман Ивановской области и посвященных произведениям Пушкина, Лермонтова, Куприна и других отечественных классиков, где отражена тема ислама.
Во встрече примут участие имамы Ивановской соборной мечети, представители национально-культурных автономий региона, творческая интеллигенция.
Начало мероприятия – в 15.00.