В Иванове провели субботник в дендрологическом саду

На субботник в дендрологический сад вышли сегодня жители ТОСа "Трудовой" и ученики ивановской 56-й школы. На прошлой неделе мы рассказывали, что горожане планируют восстановить запущенную ореховую рощу и благоустроить территорию памятника природы. Начали с уборки территории. С инвентарем и вывозом мусора активным горожанам помогли в мэрии.

Для многих ивановцев стало открытием, что в городе рядом с оживленной магистралью находится памятник природы регионального значения. Рощу маньчжурского ореха здесь высадили еще в 1939 году местные жители и ученики школы №56. Все эти годы за территорией продолжают ухаживать, субботники здесь проводят регулярно.

Сейчас местные жители планируют благоустроить земельный участок, превратить его в настоящую зону отдыха и установить тут мемориальную доску в память об ушедших на фронт в Великую Отечественную. Они заручились поддержкой общественной организации "Мы", которая готова взять на себя финансовые расходы. Дизайн-проект будущего сквера предложили разработать студентам политехнического университета. Формально памятником природы признаны лишь два участка, однако в ТОСе «Трудовой» намерены привести в порядок все 4 зеленые зоны в районе перекрестка 2-й Южной и 2-й Запрудной улиц.