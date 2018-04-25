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Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский
25.04.2018, 16:13
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Семь губернаторов встретились с Президентом Путиным. В их числе - Станислав Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернаторов использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. 
Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которые были назначены на руководящие должности в субъектах РФ.

На встрече с президентом присутствуют врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, а также врио губернаторов Орловской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Ненецкого автономного округа.
- Необходимое влияние в рамках действующего закона, конечно, можно и нужно оказывать на формирование муниципального уровня управления, но и региональный уровень управления должен состоять из амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на конечный результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Я исхожу из того, что именно таким образом вы будете формировать такие команды, - подчеркнул президент.
Президент пообещал выпускникам дальнейшую поддержку.

Цитата - по ИТАР-ТАСС.


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