Что Воскресенский сказал Путину на встрече в Кремле

И я, пользуясь случаем, не могу не пригласить всех присутствующих в Ивановскую область. Про нее есть много стереотипов, но места эти уникальные, почти весь район уже проехал. Стараюсь вообще больше работать на выезде. Кроме известных стереотипов – текстиля, это все-таки две столицы русской иконописи – Холуй и Палех, это все-таки древнейший русский город Шуя с самой высокой колокольней, это прекрасный русский город Кинешма, который создавал в прошлом столетии историю успеха в текстильной промышленности, известной на весь мир. Это Юрьевец, Плёс, в общем, места действительно уникальные, Лух, который, кстати говоря, по международному признанию оказывается еще и, кроме того, что древний русский город, родина электросварки, там были первые опыты в области электросварки.

Но теперь к делу. Что касается обстановки в области, людей беспокоят прежде всего низкие зарплаты, плохие дороги и, третье, у нас плохое здравоохранение.

Что делать, понятно: эффективно использовать имеющиеся ресурсы, разбираться с коррупцией, привлекать инвесторов, создавать рабочие места.

Чтобы понимать, как двигаться, нужно опираться на традиции, а история области уникальна.

Дело в том, что два столетия подряд (и XIX, и XX века) – это была история успеха. В XIX веке в основном были купцы и фабриканты-старообрядцы, область была очень богатой, это видно даже по оставшимся постройкам. Например, у нас есть такой город Вичуга, где в центре города очень красивый, не побоюсь это слова, дворец. Оказывается, это был детский сад для рабочих, построенный фабрикантом Коноваловым.

В советские годы это, безусловно, индустриализация, история крупных текстильных предприятий. Ткачихи получали 250–400 рублей в Советском Союзе, даже больше. Поэтому, конечно, 90-е годы, разруха 90-х отразилась, безусловно, то есть люди сейчас недовольны своим качеством жизни, социальное самочувствие неважное, но что важно: люди знают, что может быть по-другому. Кто-то помнит, что может быть по-другому, может быть лучше, кто-то знает, уважает и читает историю.

И сейчас, я это вижу, люди не просто негодуют, они готовы менять свою жизнь к лучшему. У нас и текстильная промышленность восстанавливается, и сейчас крупнейшее предприятие в стране по производству автомобильных кранов «Автокран» полностью рассчиталось с долгами перед рабочими за три года буквально накануне Нового года, встало с колен и растет. То же самое касается сельского хозяйства, народных промыслов и так далее.

Нужна поддержка, конечно, федерального центра. В чем, на мой взгляд, она могла бы для нас заключаться? Прежде всего это стабильность правил игры и, конечно же, средства на инфраструктуру.

У нас есть вполне конкретный проект. Например, если построить восточный обход Иваново и дорогу Ярославль – Нижний Новгород – это совершенно другое развитие всей области. Говорю это не голословно, приведу один небольшой пример. Мы буквально недавно, с 14 марта, с «Российскими железными дорогами» запустили новый поезд из Иваново в Москву и обратно, он теперь идет 3 часа 41 минуту, до этого ночной поезд был по семь-восемь часов. У нас только на этой новости сразу два инвестора приняли решение, что они идут именно в Иваново. Несколько туроператоров сразу объявили о дополнительных вакансиях просто на этой новости. То есть это не какие-то слова, это уже конкретные, реальные, новые рабочие места, более качественные рабочие места, более высокие зарплаты.

Поэтому то, что Вы говорили в Послании о необходимости увеличения строительства инфраструктуры, – это, безусловно, важно, для нас конкретно это действительно изменит экономику и, что тоже немаловажно, качественно изменит городскую среду.

Что касается стабильности правил игры, думаю, коллеги меня поддержат. Прежде всего нужно понимать, как будет выстраиваться вся межбюджетная политика. Сейчас идут, мы знаем, большие дискуссии по так называемой стратегии пространственного развития. Разные точки зрения высказываются. Думаю, что мегаполис – это все замечательно, но все-таки сила нашей страны в многообразии, безусловно. Это наша и сила, в этом и фактор развития.

И особенно то, чему мы научились, кстати говоря, во время обучающей программы резерва, технологии сегодня так меняют жизнь, что можно серьезную историю успеха создавать необязательно в мегаполисах, это можно создавать в малых городах. Сегодня входной билет в создание истории успеха серьезно понизился. Почему я об этом говорю? Потому что, безусловно, та развилка, которая будет пройдена, скажется на бюджетной политике.

Теперь что касается программы резерва. Она, безусловно, была очень эффективной. Я, например, когда работаю, помню слова Сергея Семеновича Собянина, который говорил: «Запомните, у губернатора нет какого-то одного приоритета, вы должны заниматься всем. Все для вас приоритет. Качество жизни людей – приоритет». И повторюсь, я тоже себе это записал и уже говорил коллегам, конечно, лучшие практики.

Нам, например, не хватало бы не только, кстати, наших регионов, потому что многие уже действительно наработали то, чему можно поучиться, посмотреть лучшие практики, которые вообще в мире сегодня есть, в тех кричащих отраслях, которые беспокоят, – здравоохранении, ЖКХ и так далее. Может быть, приглашать не только коллег из Евразийского союза, но и коллег из дальнего зарубежья, мэров городов, чтоб они делились своими подходами к управлению, своими подходами к решению проблем людей".



Выслушав губернаторов, Владимир Путин заявил, что "...несмотря на достаточно скромный срок пребывания в регионах, все-таки вы довольно активно входите в курс дела, уже владеете ситуацией. Меня это очень радует, конкретные уже у вас появляются предложения. Здесь прозвучали и просьбы, по самому характеру задаваемых вопросов и просьб ясно, что вы в материале. Это не может не радовать".

Путин выразил надежду, что практическая деятельность будет оценена жителями регионов на выборах в сентябре этого года.

Как мы сообщали ранее, Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которые были назначены на руководящие должности в субъектах РФ.На встрече с президентом присутствовали врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, а также врио губернаторов Орловской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Ненецкого автономного округа.Каждого из губернаторов Путин попросил высказать мнение о ситуации в регионах, где они работают, о тех задачах, которые они перед собой видят и ставят.