Глава Иванова Владимир Шарыпов отчитался о работе за год

Сегодня, 26 апреля, на заседании Ивановской городской думы глава областного центра Владимир Шарыпов выступил с итоговым докладом о результатах своей работы и деятельности администрации Иванова в 2017 году. По итогам рассмотрения отчета депутаты признали деятельность администрации облцентра в 2017 году удовлетворительной. Публикуем доклад мэра полностью:

«Уважаемые депутаты, приглашенные гости заседания, представители СМИ!

Минувший 2017 год стал началом многих масштабных проектов, направленных на изменение внешнего облика города: это касается сохранения памятных мест и освоения новых районов, перераспределения транспортных потоков и реконструкции знаковых мест.

Именно в 2017 году мэрия начала работу, самые первые результаты которой мы видим сегодня. Я говорю о таких серьезных и стратегически важных направлениях как начало работы по развитию туристического потенциала и, активному взаимодействию с бизнесом, возвращение контроля над имущественными и земельными отношениями, вывод из тупиковой ситуации крупных городских предприятий.

Ряд важнейших решений и намеченных планов были реализованы только благодаря активной позиции горожан и общественности, которые вступали в диалог с городской властью, принимая участие в многочисленных встречах, организованных по собственной инициативе.

Все проекты, начатые и реализованные в 2017 году, удалось запланировать и осуществить при аналогичном объеме бюджета 2016 года. Доходы бюджета в 2017 году составили 5,8 млрд рублей, увеличившись более чем на 219 млн рублей. Расходы составили 6,1 млрд рублей. Отмечу, что снижение процентных ставок и замещение кредитов банков более дешевыми краткосрочными кредитами Федерального казначейства по ставке 0,1% годовых позволило сэкономить бюджетные средства, предусмотренные на обслуживание муниципального долга, более чем на 33 млн рублей. По итогам 2017 года нам удалось снизить процентную ставку за пользование кредитами банков с 12,4% до 8,19% годовых. В целом бюджет города Иванова в 2017 году исполнен лучше по сравнению с 2016 годом.

Как и прежде, основная часть бюджета была направлена на развитие социальной сферы: только на образование было выделено 54% бюджетных средств. По-прежнему все без исключения школьники 1-4 классов – всего более 14 тысяч детей – получают горячее питание за счет средств городского бюджета. На это направлено порядка 50 млн рублей. Еще около 9 млн рублей выделено на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся, чьи семьи нуждаются в социальной поддержке.

Создано 140 мест в дошкольных образовательных учреждениях, из них 80 мест в детском саду № 22 в Суховке и 60 мест – в частных садах. В 2017 году начата подготовительная работа, которая позволит получить федеральное финансирование и уже в текущем году начать строительство детского сада на 270 мест в Рождественском микрорайоне.

Знаковые проекты стартовали в сфере развития дополнительного образования. В январе 2017 года на базе Музея камня открылся Планетарий. Он стал завершающим элементом образовательной концепции музея, что особенно актуально в условиях возвращения в школы предмета «астрономия». На оборудование для Планетария из городского бюджета было выделено более полутора млн рублей, за 2017 год его посетило около 7 тыс. детей и взрослых.

В апреле 2017 года была начата работа по созданию Детского технопарка «Кванториум». Порядка 60 млн рублей из городского бюджета было направлено на ремонт помещения на проспекте Ленина, более 83 млн рублей выделено по федеральной программе на техническое оснащение. Спустя всего полтора года – уже в этом сентябре – детский технопарк откроет свои двери для юных ивановцев.

На баланс города принят спорткомплекс «Автокран», начато его восстановление. В настоящий момент на базе указанного спортивного объекта на постоянной основе тренируются 700 человека, из них детей и подростков– 300. Таким образом, нам удалось сохранить возможность заниматься и развиваться спортивным федерациям, отдельным секциям и создать условия для занятий физической культурой и спортом жителям города.

В рамках инвестиционного договора на сумму порядка 26 млн рублей благотворительным фондом «Спешите творить Добро» в 2017 году начато строительство спортивного зала-пристройки к зданию 43 школы. Современный спортзал площадью более 535 квадратных метров планируется открыть к началу этого учебного года.

Также, в октябре минувшего года начато восстановление здания бывшего ДК «Меланжист». Проведен первый этап работ: очистка помещений, замена части окон, ремонт крыши; начат второй этап – разработка проекта капремонта здания.

Отмечу, что такого большого количества крупных проектов в сфере дополнительного образования одновременно не велось в Иванове уже много лет. Сохранение, восстановление и развитие данных социальных объектов в первую очередь обеспечивает доступность культурно-образовательных, спортивных и досуговых центров в отдаленных микрорайонах города и для муниципалитета в целом.

В 2017 году сохранены программы социальной поддержки, многие из которых получили значительно бОльшее финансирование. Так, в минувшем году 18 многодетных и 12 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В 2016 году таких семей было только две.

Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2017 году была оказана 15 многодетным семьям. Это субсидии на оплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и уплату процентов. В 2016 году субсидия была предоставлена лишь двум семьям.

За минувший год было приобретено 19 жилых помещений для детей-сирот. Для сравнения в 2016 году жильем удалось обеспечить 16 оставшихся без опеки детей. В план на 2018 год заложено приобретение 48 квартир для детей-сирот. (предусмотрены субвенции из федерального и областного бюджетов в размере 60 489,49 тыс. руб.).

В рамках федеральной программы переселения из аварийного жилья могут быть расселены дома, признанные аварийными до 2012 года. В городе таких домов уже нет, поэтому мэрия продолжает обновление жилого фонда за свой счет. В 2017 году за счет средств бюджета города Иванова расселено четыре многоквартирных дома. В число расселенных домов в 2017 году вошел и дом 63Б по улице Минской, разрушенный в результате взрыва бытового газа в ноябре 2016 года. Как и было обещано, жители пострадавшего дома получили новое жилье и положенные выплаты в течение года после трагедии. Таким образом, в прошлом году свои жилищные условия улучшили 40 семей (или 110 граждан), почти вдвое больше чем в 2016 году (24 семьи, 60 граждан).

В настоящее время расселению подлежит еще 20 домов в черте города. В целях обеспечения безопасности граждан в Иванове введена практика компенсации расходов на аренду помещений для граждан, выехавших из аварийного фонда. Цены заложены рыночные, что позволяет людям переезжать в комфортное съемное жилье и там дожидаться момента расселения своего аварийного дома.

Так, компенсация за одну комнату в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме составляет 5800 рублей, две комнаты - 11600 рублей;

За однокомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме – 8600 рублей, двухкомнатную квартиру -12100 рублей, трехкомнатную квартиру -15600 рублей.

В прошлом году этим механизмом воспользовалась 21 семья, компенсационные выплаты составили общую сумму 2 166,29 тыс. руб.

Постепенно в Иванове восстанавливаются темпы жилищного строительства. Достраиваются дома Ивановской ДСК, развитие отрасли в целом свидетельствует о стабильном росте показателей ежегодно вводимого жилья. На территории областного центра есть строящиеся жилые объекты практически на всех стадиях строительства, от нулевого цикла до отделочных работ.

В 2016 году общая площадь введенного жилья составила 3,9 тыс. кв.м. В первом квартале 2016 года было введено 22 индивидуальных жилых дома. Ввод многоквартирных жилых домов не осуществлялся.

В 2017 общая площадь введенного жилья составила 33,4 тыс. кв.м, в том числе индивидуальные жилые дома 4,2 тыс. кв. м. Количество введенных жилых домов 16 шт. (многоквартирных жилых домов 4, индивидуальных - 12).

В сентябре 2017 года начато изменение нормативной базы, цель которого регламентировать процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика всех вновь строящихся объектов на территории города Иванова.

Регулирование архитектурно-градостроительного облика зданий направлено на:

- формирование и развитие архитектурно-художественного облика города, создание гармоничной, благоустроенной и комфортной городской среды;

-формирование силуэта, стиля, композиции и колористики застройки на территории города Иванова с учетом сложившейся архитектурной среды и достижений в области архитектурного искусства;

-формирование архитектурных решений, исходя из современных стандартов качества организации жилых, общественных и рекреационных территорий;

-обеспечение при создании объекта комфортного движения пешеходов и транспорта с учетом маломобильных групп населения.

В прошлом году начато, а в этом продолжено качественное обновление схем размещения рекламных конструкций. Данные о конструкциях уточняются, ведется работа по сносу незаконной рекламы, запущен проект по очистке от визуального мусора центральных улиц города. В ближайшее время к интерактивной схеме расположения рекламных конструкций будет открыт свободный доступ через интернет.

Развивается сеть видеонаблюдения «Безопасный город». В прошлом году были заменены камеры видеонаблюдения на бульваре Кокуй, пл.Пушкина, стадионе Текстильщик с черно-белых на цветные с более высоким разрешением, установлены камеры в парке Степанова. Также организован видео-мониторинг обстановки на территории плотины Уводьского водохранилища и автовокзала города Иванова. Все это дает возможность контролировать ситуацию на территории города и способствует быстрому реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На ремонт и содержание объектов уличного освещения в минувшем году было направлено порядка 115 млн рублей (в 2016 году - 106,3 млн рублей). На эти средства, в том числе, удалось автоматизировать 22 пункта включения линий наружного освещения.

В целях обеспечения доступности маломобильных групп населения на 108 подходах к пешеходных переходам установлена тактильная плитка (ул. Ташкентская, пр. Шереметевский, пр. Ленина).

Всего на ремонт улично-дорожной сети областного центра в 2017 году было направлено более 311 млн рублей, половина из которых – из городского бюджета. Выполнен ремонт улиц Жиделёва, Дзержинского, Любимова, 8 Марта, Демидова и других. Проведен ремонт подхода к мосту через Уводь с уширением примыкания к улице Революционной.

Благодаря поддержке регионального Правительства и лично экс-губернатора Павла Конькова впервые с 2011 года город Иваново получил федеральную субсидию в размере 25 млн рублей, за счет которой выполнен ремонт более чем 22 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия (ул.1-я Полянская, пер. Челышева; ул. Новая; ул. Фрунзе; ул. Станко).

Одними из крупнейших «дорожных» проектов можно назвать начало ремонта улицы Станкостроителей и реконструкцию Вокзальной площади. На их реализацию из областного дорожного фонда выделено 134 млн рублей. Отдельно отмечу, что в 2016 году Иваново вообще не получал на эти цели средств от региона. Способность привлекать в город средства, в том числе и областные, я считаю одним из главных показателей эффективности работы местной администрации.

В 2017 году разработана проектно-сметная документация на строительство моста через Уводь по Набережной улице и автодороги на участке от Профсоюзной до Рыбинской. Начато Строительство автодороги Минеево-Дальний, соединяющей улицы Минскую и Фрунзе, общей протяженностью 1,8 км.

Скорректированы проекты на строительство школы на 500 мест на улице Генерала Хлебникова и Дворца игровых видов спорта, средства на их реализацию запланированы в федеральной и областной программе на 2019 год.

2017 год стал первым годом реализации программы формирования комфортной городской среды. Вместе с городским и областным софинансированием бюджет проекта составил более 94 млн рублей. На эти средства благоустроена аллея Гагарина и участок набережной реки Уводь, обустроено 24 двора. Не буду подробно останавливаться на этих проектах, скажу только, что несмотря на сжатые сроки, все запланированное город выполнил, качество работ контролировалось, в том числе, общественными организациями. Отдельные виды работ, например, озеленение, которое невозможно было выполнить по погодным условиям в прошлом году, будут завершены в этом. Жители города успели оценить возможности программы и уже в этом году мы наблюдали значительно бОльший интерес, как к выбору общественных территорий, так и к конкурсу на благоустройство дворов. Положительные изменения в благоустройстве города дали возможность оценить главе региона Станиславу Сергеевичу Воскресенскому значимость областного центра и увеличить финансирование программы в 2018 году до 151,5 млн. рублей.

В 2017 году в границах города было высажено более тысячи деревьев и кустарников. Количество высаженных растений впервые за несколько лет превысил количество снесенных по санитарным показаниям деревьев. В Иванове появились аллея Здоровья, Сквер памяти.

Последний, напомню, был разбит в самом центре города, за мемориалом Героям фронта и тыла. На участке, который в числе прочих был возвращен в распоряжение города в рамках начатой в 2017 году инвентаризации муниципальных земель.

В качестве дополнительных эффектов от этой масштабной работы можно отметить стимулирование своевременного завершения строительства, иначе говоря, меры против образования долгостроев; а также ликвидацию очагов неуместной «точечной застройки». В результате за отчетный период начато освоение пяти земельных участков, расторгнут 21 договор аренды земельных участков, предоставленных для строительства и неиспользуемых по целевому назначению.

Основной же целью инвентаризации было приведение в порядок городских активов. Похожую работу мэрия проводит с подотчетными муниципальными предприятиями. Некоторые из них, такие как «Ивгортеплоэнерго» и «Ивановский пассажирский транспорт» еще полтора года назад находились в предбанкротном состоянии, имели большие долги и неопределенные перспективы. Нельзя сказать, что сегодня проблемы полностью решены, ведь невозможно быстро распутать клубок неудачных управленческих решений, которых запутывался больше десяти лет. Но финансовое состояние предприятий стабилизируется, долги гасятся, появляется уверенность в их будущем. Гортепло и ПАО «Т Плюс» заключили мировое соглашение, зафиксировав график выплаты задолженности. Это значит, что контроль за теплоснабжением сохраняется в руках города. МУП «ИПТ» благодаря поддержке мэрии закрывает долги и планирует пополнение автопарка. Процесс восстановления небыстрый, но он запущен.

В числе начинаний 2017 года можно назвать и развитие туристической сферы. Впервые в Иванове на муниципальном уровне выделены ответственные за это направление лица, есть понимание куда двигаться. Есть результаты, пока скромные. Это новые туристические маршруты по городу, мероприятия событийного туризма, договоренности с крупнейшими столичными туроператорами. Налаживание связей с нашими местными туроператорами, ведь это тоже важно. Позиционирование города как части маршрута «Золотого кольца России». Создание туристической навигации. Все это было только в планах в 2016, сейчас это стало реальностью.

В 2017 году была подготовлена концепция и начаты переговоры о проведении в Иванове открытого конкурса для начинающих предпринимателей. Цель проекта была в том, чтобы предоставить молодым людям возможность воплотить свою идею в жизнь, реализоваться в нашем городе. Откликнулся практически весь крупный бизнес, самые успешные люди согласились вложить в проект свое время, опыт и деньги. Конкурс «Бизнес идея» стартовал в марте, на текущий момент подано 40 заявок, прием проектов продолжается до 15 мая.

Сейчас в Иванове работает почти 27 тыс. малых и средних предприятий, налоговые и неналоговые поступления от которых составляют 40% всего бюджета города. Каждое новое начинание, каждое маленькое дело, открытое благодаря проекту «Бизнес идея», каждый рубль, потраченный туристом в наших магазинах и ресторанах, в конечном итоге отразится на городе в виде дополнительных денег на благоустройство, на дороги и на детские сады.

Поднимая тему бизнеса и туризма нельзя не упомянуть о знаковом событии для жителей города и области – это запуск регулярного скоростного железнодорожного сообщения между Ивановом и Москвой и в том числе реконструкция фасада железнодорожного вокзала. Данные вопросы удалось решить благодаря личному участию врио Губернатора.

Я бы хотел особо отметить доверие и большую поддержку Станислава Сергеевича Воскресенского в реализации крупных городских проектов, в передаче городу дополнительных полномочий по контролю за рекламой и транспортом, особому вниманию столице региона и содействию в выделении в текущем году дополнительных средств порядка 1 млрд рублей на строительство дорог, школы и детского сада, ремонт ДК Меланжист и благоустройство города.

Считаю, что в минувшем 2017 году администрации удалось выстроить эффективную работу с Ивановской городской Думой и с Правительством Ивановской области. Уверен, что 2018 год пройдет не менее продуктивно, чем 2017, и откроет перед городом новые перспективы. Только так город будет жить и развиваться. Нам оказано большое доверие, которое мы должны оправдать».