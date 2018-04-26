В Иванове школьник, играя на сцене Отелло, проткнул себя ножом

Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля, в ивановском госуниверситете. В ИвГУ проводились традиционные «Шекспировские чтения». Второй год подряд в «Чтениях», помимо студентов, участвуют школьники. В рамках мероприятия они устраивают так называемые драматизации – ставят фрагменты шекспировских пьес. В костюмах, с декорациями, всё как положено.

На этот раз играли «Короля Лира» и «Отелло». Роль венецианского мавра досталась десятикласснику. Согласно пьесе, Отелло после убийства Дездемоны закалывает себя. ЧП на сцене университета произошло как раз на этом моменте. Мальчик настолько эмоционально вжился в роль, что при ударе ножом приложил слишком большое усилие и реально проткнул себя. Из раны брызнула кровь.

Участники драматизации и зрители не сразу поняли, что произошло. Школьник схватился за бок и присел. И только через несколько минут раздались крики «Вызовите «скорую». Бригада медиков и полиция приехали быстро. Мальчишку госпитализировали. По нашей информации, он продолжает оставаться в больнице. О сегодняшнем состоянии подростка узнать пока ничего не удалось. Правоохранители пока также официально не комментируют случившееся.

Подробнее об инциденте смотрите сегодня в программе «Послушайте!» на телеканале «БАРС».