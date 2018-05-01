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Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете

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Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете
01.05.2018, 20:01
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Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете

 
В Иванове прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край».
Глава города Владимир Шарыпов пожелал всем спортсменам удачи на дистанции, поздравил горожан с первомайским праздником и дал официальный старт легкоатлетической эстафете.
 
Спортивный праздник начался со старта легкоатлетического пробега «Красный рубин в Золотом кольце», посвященного 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. В пробеге наряду с ивановцами приняли участие представители городов туристического маршрута «Золотое Кольцо России» из Московской области, Владимира и Суздаля. 50 легкоатлетов преодолели маршрут в 5953 метров.

На старт эстафеты вышли около 3000 жителей и гостей областного центра.
В 2018 году впервые к участию в эстафете допущены семейные команды, которые пробежали дистанцию мини-эстафеты. Всего в рамках первомайской эстафеты было организовано 7 забегов мужчин и женщин, юношей и девушек в разных возрастных категориях.
О победителях эстафеты можно прочитать ЗДЕСЬ.

Завершился спортивный праздник велопробегом по маршруту легкоатлетической эстафеты. В нем приняли участие 480 любителей велосипедного спорта.

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