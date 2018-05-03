В Ивановской области 3 школы закрыли на карантин, еще в 15-ти учеба приостановлена частично

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению Ивановской области был на 51,9% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. Всего за медицинской помощью обратились 11 659 человек. В Иванове эпидпорог превышен на 43,99% (6070 заболевших).
Ввиду подъема заболеваемости ОРВИ как в целом по субъекту, так и по областному центру постановлениями главного государственного санитарного врача по Ивановской области на территории региона введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ.
При вирусологическом обследовании больных определялись антигены вирусов гриппозной (грипп А (H1N1)/2009, грипп А H3N2, грипп А (сезонный), и не гриппозной этиологии (парагрипп, риновирус).
На 17 неделе 2018 года в связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс в трех школах Иванова, Заволжского и Приволжского районов. Частично были приостановлены учебные процессы в 40 классах 15 школ Иванова, Южского, Вичугского, Приволжского, Фурмановского, Кинешемского и Родниковского районов.