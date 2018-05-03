Лента новостей

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В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные

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В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере

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Ивановская область напишет «Губернский диктант»

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В Ивановской области 3 школы закрыли на карантин, еще в 15-ти учеба приостановлена частично

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Ивановцы стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по каратэ Киокушинкайкан

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В Ивановской области в ДТП попал школьный автобус

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Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России

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Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 3 мая

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В Иванове школьника сбили сразу два автомобиля

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Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области

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На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

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Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете

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Серьезное ДТП в Ивановской области: пятеро пострадавших

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1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта

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В Кинешме пьяная ссора закончилась убийством

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В Иванове сгорели два дома: погиб человек

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Ивановский «Текстильщик» одержал важнейшую победу в матче с московским «Велесом»

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Кинешма встретила первый туристический теплоход после 8-летнего перерыва

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Масштабный пожар в Приволжске

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Губернатор Ивановской области принял участие в переговорах с министром Японии

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Сотрудники ивановской мэрии собрали на субботнике 500 мешков мусора

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

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Ивановские студенты стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников

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В соревнованиях по сбору мусора в Иванове примут участие более 30 команд

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В Ивановской области прокуратура потребовала снести 28 незаконно установленных лодочных гаражей

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В Ивановской области осужденный наглотался гвоздей, чтобы попасть в нужную ему колонию

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Расписанные в Холуе лодки спустили на воду

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Осужденных колонии №10 лечат и исправляют сказками

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В Шуе отопительный сезон завершится 3 мая

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Ивановский мэр на общегородском субботнике: видео

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В праздничные дни в регионе будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения

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В регионе открыта навигация для маломерных судов

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Ивановцы просят мэра воздвигнуть крест у родника Иоанна Крестителя

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В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим

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Ивановский «Текстильщик» сыграет самый важный матч

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В Иванове высадили аллею Добра

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Кинжал, которым ивановский школьник ранил себя, исполняя роль Отелло, был не бутафорский

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В Иванове обнаружили склад с санкционной продукцией

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В Иванове возбуждено уголовное дело по мошенничеству на 134,5 миллиона рублей

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Ивановский студент стал победителем национального чемпионата WorldSkills Russia

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В Ивановской области автомобилистка протаранила на рынке торговый павильон

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В Иванове пресечен криминальный бизнес по продаже поддельного алкоголя и табака

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Отопительный сезон в Кинешме завершится 1 мая

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Ивановцам вручили уже более тысячи георгиевских ленточек

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Ивановских родителей научат не терять детей

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 28 апреля

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Авиарейсы из Иванова в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться до конца года

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Осужденный за покушение на мошенничество сотрудник облдумы продолжает работать и пытается обжаловать приговор

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Глава МЧС России передумал приезжать в Ивановскую область