В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные

Как мы сообщали ранее, сегодня около 08.30 в Юрьевецком районе в ДТП попал школьный автобус с детьми. Водитель «ПАЗа» начал поворот налево, после чего школьный автобус столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения и совершающим обгон автомобилем «Ниссан».

Первоначально сообщалось о двоих пострадавших. В департаменте здравоохранения Ивановской области эту информацию уточнили.

«Из 18 школьников 1-4 классов, 2 сопровождавших их учителей, которые незамедлительно после аварии были доставлены в медицинский пункт школы в Елнати и осмотрены врачом общей практики, а также специалистами бригады скорой помощи, в медицинской помощи нуждались 4 детей и оба взрослых. Пятеро пострадавших, кроме одного учителя, которому помощь была оказана на месте, были направлены в Юрьевецкий филиал Кинешемской ЦРБ, где они проходят обследование. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. После обследования один ребенок с травмой грудного отдела позвоночника переведен в Областную детскую клиническую больницу. С детьми и родителями проводится работа психологов».

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Департамента здравоохранения Ивановской области и главного врача Кинешемской ЦРБ.