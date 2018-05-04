Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 5 мая
12.00 - Первенство города Иваново по велосипедному спорту (маунтинбайк) состоится в парке им. Революции 1905 года.
13.30 - турнир по волейболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, д.158А).
14.00 - старт нового сезона работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Она вновь заработает в Арт-сквере на пересечении улиц 10-го Августа и Марии Рябининой. Силами ивановского рок-клуба для любителей рок-музыки будет организован флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей. Для гостей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.
Воскресенье, 6 мая
12.00 - Первенство города Иваново по велосипедному спорту (маунтинбайк) состоится в парке им. Революции 1905 года.
12.00 - турнир по волейболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, д. 158А).
16.00 – в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107) состоится показ театрально-танцевальной постановки «Дети выросли».