Лента новостей

 30

На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода

 158

В Иванове состоялась репетиция парада

 190

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая

 187

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

 1464

Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости

 2419

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

 2196

В Ивановской области попавший в ДТП мотоциклист лишился зубов

 5557

В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района

 4055

Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»

 2359

Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце

 2897

Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек

 2184

Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»

 1739

107 ивановских долгожителей получат в мае поздравления Владимира Путина

 1526

Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо

 2865

Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев

 2247

Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером

 3434

В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение

 2934

В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

 3052

В «Серебряном городе» состоится акция «Сдай старую одежду с пользой»

 2696

В Иванове начали работать подростковые трудотряды

 1368

В Иванове проинспектируют состояние воинских мемориалов

 2073

98-я воздушно-десантная дивизия отметила свой 74-й день рождения

 3157

В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные

 2371

В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере

 1229

Ивановская область напишет «Губернский диктант»

 3983

В Ивановской области 3 школы закрыли на карантин, еще в 15-ти учеба приостановлена частично

 3156

Ивановцы стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по каратэ Киокушинкайкан

 4199

В Ивановской области в ДТП попал школьный автобус

 3514

Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России

 1607

Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя

 1190

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 3 мая

 4696

В Иванове школьника сбили сразу два автомобиля

 11218

Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области

 7293

На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

 5572

Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете

 10246

Серьезное ДТП в Ивановской области: пятеро пострадавших

 10290

1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта

 6594

В Кинешме пьяная ссора закончилась убийством

 10239

В Иванове сгорели два дома: погиб человек

 7904

Ивановский «Текстильщик» одержал важнейшую победу в матче с московским «Велесом»

 5730

Кинешма встретила первый туристический теплоход после 8-летнего перерыва

 8804

Масштабный пожар в Приволжске

 7540

Губернатор Ивановской области принял участие в переговорах с министром Японии

 4664

Сотрудники ивановской мэрии собрали на субботнике 500 мешков мусора

 7298

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

 2974

Ивановские студенты стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников

 1848

В соревнованиях по сбору мусора в Иванове примут участие более 30 команд

 1932

В Ивановской области прокуратура потребовала снести 28 незаконно установленных лодочных гаражей

 2071

В Ивановской области осужденный наглотался гвоздей, чтобы попасть в нужную ему колонию

 1931

Расписанные в Холуе лодки спустили на воду