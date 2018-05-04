Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Лента новостей
04.05.2018, 10:52
30 0
На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода
04.05.2018, 10:24
158 0
В Иванове состоялась репетиция парада
04.05.2018, 10:13
190 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая
04.05.2018, 10:09
187 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
04.05.2018, 07:00
1464 8
Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости
03.05.2018, 20:15
2419 5
В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
03.05.2018, 18:26
2196 1
В Ивановской области попавший в ДТП мотоциклист лишился зубов
03.05.2018, 18:05
5557 12
В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района
03.05.2018, 17:49
4055 7
Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»
03.05.2018, 17:19
2359 0
Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце
03.05.2018, 17:01
2897 0
Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек
03.05.2018, 16:22
2184 0
Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»
03.05.2018, 15:39
1739 4
107 ивановских долгожителей получат в мае поздравления Владимира Путина
03.05.2018, 15:31
1526 0
Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо
03.05.2018, 15:12
2865 1
Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев
03.05.2018, 15:04
2247 0
Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером
03.05.2018, 14:41
3434 15
В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение
03.05.2018, 14:02
2934 0
В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита
03.05.2018, 13:28
3052 0
В «Серебряном городе» состоится акция «Сдай старую одежду с пользой»
03.05.2018, 13:18
2696 2
В Иванове начали работать подростковые трудотряды
03.05.2018, 12:57
1368 0
В Иванове проинспектируют состояние воинских мемориалов
03.05.2018, 12:50
2073 0
98-я воздушно-десантная дивизия отметила свой 74-й день рождения
03.05.2018, 12:17
3157 0
В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные
03.05.2018, 11:57
2371 0
В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере
03.05.2018, 11:25
1229 0
Ивановская область напишет «Губернский диктант»
03.05.2018, 11:16
3983 0
В Ивановской области 3 школы закрыли на карантин, еще в 15-ти учеба приостановлена частично
03.05.2018, 10:47
3156 1
Ивановцы стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по каратэ Киокушинкайкан
03.05.2018, 10:15
4199 3
В Ивановской области в ДТП попал школьный автобус
03.05.2018, 10:10
3514 1
Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России
03.05.2018, 09:49
1607 0
Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя
03.05.2018, 09:41
1190 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 3 мая
03.05.2018, 09:36
4696 3
В Иванове школьника сбили сразу два автомобиля
02.05.2018, 23:10
11218 6
Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области
02.05.2018, 21:00
7293 9
На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег
01.05.2018, 20:01
5572 0
Более 3 тысяч ивановцев приняли участие в спортивной эстафете
01.05.2018, 14:53
10246 4
Серьезное ДТП в Ивановской области: пятеро пострадавших
01.05.2018, 10:00
10290 2
1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта
30.04.2018, 09:45
6594 0
В Кинешме пьяная ссора закончилась убийством
29.04.2018, 19:45
10239 0
В Иванове сгорели два дома: погиб человек
29.04.2018, 18:49
7904 1
Ивановский «Текстильщик» одержал важнейшую победу в матче с московским «Велесом»
29.04.2018, 16:50
5730 5
Кинешма встретила первый туристический теплоход после 8-летнего перерыва
29.04.2018, 16:25
8804 5
Масштабный пожар в Приволжске
28.04.2018, 19:53
7540 16
Губернатор Ивановской области принял участие в переговорах с министром Японии
28.04.2018, 16:52
4664 7
Сотрудники ивановской мэрии собрали на субботнике 500 мешков мусора
28.04.2018, 16:43
7298 1
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни
28.04.2018, 16:17
2974 0
Ивановские студенты стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников
28.04.2018, 16:06
1848 3
В соревнованиях по сбору мусора в Иванове примут участие более 30 команд
28.04.2018, 16:00
1932 0
В Ивановской области прокуратура потребовала снести 28 незаконно установленных лодочных гаражей
28.04.2018, 15:33
2071 0
В Ивановской области осужденный наглотался гвоздей, чтобы попасть в нужную ему колонию
28.04.2018, 15:21
1931 0
Расписанные в Холуе лодки спустили на воду
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
04.05.2018, 10:09
187 0

Суббота, 5 мая

12.00 - Первенство города Иваново по велосипедному спорту (маунтинбайк) состоится в парке им. Революции 1905 года.

13.30 - турнир по волейболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, д.158А).

14.00 - старт нового сезона работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Она вновь заработает в Арт-сквере на пересечении улиц 10-го Августа и Марии Рябининой. Силами ивановского рок-клуба для любителей рок-музыки будет организован флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей. Для гостей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.

 

Воскресенье, 6 мая

12.00 - Первенство города Иваново по велосипедному спорту (маунтинбайк) состоится в парке им. Революции 1905 года.

12.00 - турнир по волейболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, д. 158А).

16.00 – в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107) состоится показ театрально-танцевальной постановки «Дети выросли».

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации