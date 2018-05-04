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В Иванове состоялась репетиция парада

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В Иванове состоялась репетиция парада

Сегодня, 4 мая, в областном центре состоялась репетиция парада, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У мемориала Героям фронта и тыла войска ивановского гарнизона отработали прохождение пеших колонн.

По традиции торжественный парад начнется с выноса исторических знамен ивановских воинских частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В составе парада войск ивановского гарнизона по Шереметевскому проспекту пройдут военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Центра боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации, офицеры и курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Впервые в параде примут участие женщины-военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии из подразделений обеспечения, связи, медицинской службы.

Гостей торжественного мероприятия ожидают показательные выступления роты почетного караула, духового оркестра и группы барабанщиц Ивановской пожарно-спасательной академии. Праздничную программу продолжит концерт ансамбля «Синева» 98-й воздушно-десантной дивизии. Для жителей и гостей города будет работать полевая кухня.

Праздничные и памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая пройдут во всех муниципальных образованиях Ивановской области. В областном центре торжественные мероприятия начнутся с 08.30 с церемоний возложения цветов к памятникам Воину освободителю и Скорбящей Матери в местечке Балино, воинским захоронениям в местечке Соснево. В 9.00 состоится возложение цветов к памятнику Георгию Победоносцу на пл. Победы и памятнику полку «Нормандия-Неман» на улице Лежневской.

Торжественный митинг и парад войск ивановского гарнизона пройдет в 10 часов на Шереметевском проспекте.

В 14.00 у мемориала Героям фронта и тыла начнется формирование колонны общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Колонна пройдет по маршруту Шереметевский проспект – памятник «Борцам революции» – проспект Ленина – площадь Пушкина. В 15:30 для жителей областного центра и гостей города на площади Пушкина будет организована акция «Народная Победа».

Вечером праздничные мероприятия продолжатся на площади Пушкина с 20 до 22 часов и завершатся фейерверком. На период проведения массовых мероприятий вводится ограничение движения городского пассажирского транспорта и будет закрыто движение по части городских магистралей (Шереметевский проспект и пр. Ленина).

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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