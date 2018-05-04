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За год производственные травмы получили 145 жителей региона

Два случая оказались со смертельным исходом
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За год производственные травмы получили 145 жителей региона
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04.05.2018, 11:12
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Ивановостат приводит статистические данные по производственному травматизму в Ивановской области в 2017 году.

За год в регионе не было ни одного пострадавшего на производстве моложе 18 лет. Всего же с утратой трудоспособности на один рабочий день и более пострадали 145 человек: 70 женщин и 75 мужчин. Среди них - трое иностранных граждан. Два случая со смертельным исходом произошли с мужчинами.

Почти половина пострадавших (47,6% или 69 человек) работали на обрабатывающих производствах. Наиболее травмоопасными среди них оказались производства пищевых продуктов (19 случаев) и текстильных изделий (17). Немало пострадавших в сфере здравоохранения (23), транспортировки и хранения (21, в том числе в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта - 12), в сельском хозяйстве и охоте (11).

Если же сопоставить численность пострадавших с количеством работников в отрасли, то самый частый травматизм на обрабатывающих производствах был связан с изготовлением чугуна, стали и сплавов (6,2 случая на 1000 работающих), бумаги и бумажных изделий (5,6 на 1000 соответственно). В производстве пищевых продуктов показатель составил 4,7 случая на 1000 работников (для отдельных видов продукции - 16,8). В сфере транспортировки и хранения особенно «опасной» оказалась деятельность почтовой связи и курьерская: 3,6 случая травматизма на 1000 человек.

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