Лента новостей

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Партия "Родина" мешает команде Навального в Иванове провести митинг

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«Текстильщик» разгромил «Знамя Труда» со счетом 8:0

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Первоклассник в Иванове скончался от гриппа

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Ивановские спортсмены завоевали право выступать на Первенстве Европы по тхэквондо

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Ивановец пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 200 тысяч рублей

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Три территории в Иванове, на обустройство которых потратят 124 миллиона

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Заволжский химзавод нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство

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Воскресенский принял предложение Чилингарова возглавить попечительский совет регионального отделения РГО

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В Ивановской области массовая драка посетителей бара закончилась поножовщиной

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В Ивановской области в результате ДТП перевернулся бензовоз

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После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз

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В Иванове в День города пройдет выставка необычных велосипедов

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В Заволжске приступают к отлову бродячих собак

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В Фурманове пройдет мотовелопробег «Марш Победы»

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Воинские захоронения на ивановских кладбищах приводят в порядок

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В майские праздники пятеро детей оказались в ОДКБ с термическими ожогами

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Вынесен приговор Сергею Жубаркину

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В Ивановской области под колеса машины попал 6-летний мальчик

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С начала года штрафы водителей в регионе за нарушения ПДД составили почти 94 млн рублей

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Женская команда из Иванова выиграла Чемпионат России по пэйнтболу

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Житель Ивановской области отрезал собутыльнику ухо

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Шуйские танцевальные коллективы завоевали Гран-при международного конкурса

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В Тейкове магазинный налетчик выдавал ручку от зонтика за пистолет

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Судья огласил часть приговора Сергею Жубаркину

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Ивановские перевозчики прибрались на конечных остановках

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За год производственные травмы получили 145 жителей региона

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На трассе Кинешма-Заволжск насмерть сбили пешехода

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В Иванове состоялась репетиция парада

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 4 мая

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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Сопредседатель Народного фронта в Иванове имеет более 40 неоплаченных штрафов за превышение скорости

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В Иванове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

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В Ивановской области попавший в ДТП мотоциклист лишился зубов

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В Иванове начали оглашать приговор по делу экс-главы Ивановского района

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Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»

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Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце

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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек

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Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»

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107 ивановских долгожителей получат в мае поздравления Владимира Путина

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Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо

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Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев

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Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером

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В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение

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В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

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В «Серебряном городе» состоится акция «Сдай старую одежду с пользой»

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В Иванове начали работать подростковые трудотряды

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В Иванове проинспектируют состояние воинских мемориалов

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98-я воздушно-десантная дивизия отметила свой 74-й день рождения

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В ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек: уточненные данные

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В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере