Первоклассник в Иванове скончался от гриппа
В Департаменте здравоохранения Ивановской области телекомпании "Барс" подтвердили информацию о том, что в Иванове из-за болезни скончался первоклассник.
О точных причинах случившегося пока не говорят.
Однако неофициально во врачебном сообществе обсуждают версию, что имели место последствия гриппа. По информации ivanovonews, врач к первокласснику был вызван повторно. И скончался ребенок через пару часов после его ухода.
Специалисты по детским инфекционным болезням удивляются: с эпидемией в конце осени и зимой сталкиваются каждый год, но чтобы в апреле - такого еще не было.
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