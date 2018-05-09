День Победы в Иванове: парад войск

В Иванове прошел парад войск, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушел каждый третий житель Ивановской области. Рядом с Вечным огнем и Могилой неизвестного солдата, бойца 235-й Ивановской стрелковой дивизии, увековечены имена 182 ивановцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.



Память ивановцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. К Вечному огню и Могиле неизвестного солдата возложили гирлянды славы и цветы.

В составе парада войск ивановского гарнизона по Шереметевскому проспекту прошли военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Центра боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации, офицеры и курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Впервые в шествии принял участие парадный расчет женщин военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии.

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая проходят во всех муниципальных образованиях Ивановской области.

