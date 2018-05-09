Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК

9 мая в День Победы в Иванове вновь прошла акция «Бессмертный полк». В колоннах Бессмертного полка с фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли без малого 19 тысяч ивановцев.

По традиции колонны Бессмертного полка прошли от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту к площади Революции и далее по проспекту Ленина до площади Пушкина.

На всем пути следования полка звучали песни военных лет. На площади Революции участников акции встречали школьники, исполнявшие военный вальс и развернувшие многометровое Знамя Победы.

Завершилось шествие на площади Пушкина, где была развернута выставка военной техники.