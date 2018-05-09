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Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК

Съемки с квадрокоптера
Лента новостей
09.05.2018, 18:43
415 0
Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК
09.05.2018, 18:00
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«БАРС» к Дню Победы: Людмила Дубровская, «Темная ночь»
09.05.2018, 17:00
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БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»
09.05.2018, 15:00
1204 0
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09.05.2018, 14:46
2745 0
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09.05.2018, 14:23
3896 0
День Победы-2018 в Иванове: парад войск. ВИДЕОРОЛИК
09.05.2018, 14:00
3012 1
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09.05.2018, 13:00
2368 6
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09.05.2018, 12:00
1763 3
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946 0
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4549 0
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Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК
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09.05.2018, 18:43
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9 мая в День Победы в Иванове вновь прошла акция «Бессмертный полк». В колоннах Бессмертного полка с фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли без малого 19 тысяч ивановцев.
По традиции колонны Бессмертного полка прошли от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту к площади Революции и далее по проспекту Ленина до площади Пушкина.
На всем пути следования полка звучали песни военных лет. На площади Революции участников акции встречали школьники, исполнявшие военный вальс и развернувшие многометровое Знамя Победы.
Завершилось шествие на площади Пушкина, где была развернута выставка военной техники.



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