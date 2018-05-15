"Тайный визит" губернатора области в Палех: на кону 100 миллионов
15 мая губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского заметили в Палехе.
Об этом визите главы региона не знали ни аппарат Правительства, ни представители муниципалитета, ни СМИ. Губернатора в Палехе сфотографировали граждане, которые неожиданно для себя обнаружили гуляющего по поселку губернатора. В одном из кафе Палеха он пообедал.
Как рассказали сами жители, Воскресенский интересовался их мнением о благоустройстве Палеха.
Именно сейчас в Палехе проходит общественное обсуждени
е концепции благоустройства.
Обращение по поддержке проекта по благоустройству Палеха Воскресенский отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а в феврале провел в Москве на этот счет переговоры
с руководством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Уже в марте наблюдательный совет Агенства принял отдельное решение
о выделении около 100 миллионов рублей на благоустройство Палеха. Концепция благоустройства Палеха объединяет музей палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней, старинные дома-музеи, часовню Александра Невского.