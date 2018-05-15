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Семь депутатов Ивановской городской Думы готовы подать в отставку

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В «Единой России» закончился прием заявлений на праймериз – на процедуру, на которой определяются кандидаты в депутаты Ивановской областной Думы от партии власти. (Выборы в облдуму состоятся в сентябре 2018 года вместе с выборами губернатора области).  

Общеобластная тройка лидеров на выборах – одна из партийных интриг.
Пока непонятно, возглавит ли список Станислав Воскресенский.
Однако наличие в списке и депутата Госдумы Юрия Смирнова, и сенатора Совета Федерации Валерия Васильева скорее сигнал к тому, что именно они будут представлены в тройке с женщиной (например, Мариной Дмитриевой), символизируя командную игру представителей региона в Совете Федерации и Государственной Думе и руководителя областной Общественной палаты. При этом ни Смирнов, ни Васильев не будут оставаться в Думе.
Экс-губернатор области Павел Коньков, хоть и заявился в праймериз, но в тройку вряд ли попадет по понятным причинам.

Второй вопрос - кто же планируется после победы в сентябре на должности спикера облдумы и сенатора от облдумы.
Кроме действующего спикера Виктора Смирнова вряд ли о своих амбициях забыли Анатолий Буров, Владимир Гришин, Александр Фомин и ряд других лиц. Неожиданно вышел на первые роли в губернаторском праймериз Игорь Светушков. 
По сенатору от облдумы все излучают уверенность относительно Павла Конькова, однако появление Валерия Васильева в списках вносит небольшую интригу. (По слухам, он может получить сенаторство по "губернаторской квоте", но это под большим вопросом.)

По некоторым группам и округам лидеры (один - в округе, один - в группе) уже определились (изменения маловероятны):
№3
Округ - Игорь Светушков  
Группа - Роман Ефремов  
№5
Округ - Николай Корчагин
Группа - Николай Натурин
№9
Округ - Сергей Мазалов
Группа - Михаил Кизеев
№10
Округ - Владимир Гришин
Группа - Павел Коньков
№11
Округ - Ирина Крысина  
Группа - Иван Петров  
№13
Округ - Анна Богаделина  
Группа - Дмитрий Платонов

Округа, где высока вероятность споров вокруг мест в Думу:
№1
Округ - Сергей Баранов (Марина Дмитриева)
Группа - Марина Дмитриева, (Олег Волынкин, Игорь Челышев)
Как мы и сообщали ранее, в праймериз стал участвовать сенатор Валерий Васильев. Но он вряд ли вошел в группу, чтобы победить в ней. Вероятно, он войдет в состав общеобластной тройки. Не исключено, что Марина Дмитриева также войдет в общеобластную тройку. Поэтому вариативность в округе достаточно высока.
№2
Округ - Виктор Торопов
Группа - Екатерина Ширяева
Выдвижение в группе еще и депутата гордумы Максима Шиганова вносит интригу в развитие ситуации по праймериз в этой группе.
№4
Округ - Александр Фомин
Группа - Владимир Егоров (Ирина Сидорина, Андрей Магницкий, Дмитрий Кочнев).  
Пожалуй, по накалу самый интересный округ – три действующих депутата Облдумы и депутат Ивгордумы.
№6
Округ - Анатолий Буров  
Группа - Денис Севрюгов, (Михаил Шатов)  
Карты «спутал» Юрий Смирнов, чье лидерство в группе вряд ли оспоримо. Вероятно, он все-таки войдет в общеобластную тройку, а не пойдет в группе.
№7
Округ, группа - Анна Малышкина, Виктор Смирнов
(Кто из них пойдет по округу, а кто войдет в группу – будет решаться позже. По логике, если Смирнов выиграет в округе, статус его победы будет значительно выше)  
Округ – (Василий Максимов)
№8
Округ - Наталья Суркова
Группа - Ирина Виноградова  
Шансы на кандидатское выдвижение имеют Юрий Смирнов и Павел Хохлов.
№12
Округ - Дмитрий Дмитриев
Группа - Евгений Астафьев (Артем Рязанкин)

В 2013 году «Единая Россия» получила 10 мандатов по спискам и выиграла во всех 13 одномандатных округах – т.е. на вхождение в Думу шанс имеют не все представители в 13 группах.

Отметим, что на праймериз-2018 заявились 7 депутатов Ивановской городской Думы, отработав чуть больше половины срока - Сергей Баранов, Андрей Магницкий, Василий Максимов, Николай Натурин, Эльдар Садыков, Артур Таракчян, Максим Шиганов. (Из них Шиганов и Баранов – депутаты-одномандатники) Фактически они готовы подать в отставку ради кресла в Облдуме.
Для них праймериз будет серьезным испытанием – ведь если они его проиграют, то это означает крайне низкую оценку их работы в статусе депутата Ивгордумы со стороны партийцев.

О том кто есть кто из представленных кандидатов и о других кандидатах на праймериз вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

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