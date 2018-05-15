Лента новостей

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Семь депутатов Ивановской городской Думы готовы подать в отставку

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ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

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"Тайный визит" губернатора области в Палех: на кону 100 миллионов

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Три торговых центра в Иванове могут закрыть

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Чиновники и права потребителей, штраф за не свое место на парковке и онлайн-кассы в помощь

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В Ивановской области стадо коров повредило автомобиль

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В Иванове пройдет региональный этап международного фестиваля «Локобол»

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В регионе объявлен новый конкурсный набор в рамках кадрового проекта «Команда Губернатора»

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В подвале дома на улице Шубиных в Иванове больше недели не могли откачать воду

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Студенты попросили Воскресенского принять участие в губернаторских выборах

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Установка общедомовых счетчиков на тепло в Иванове стала камнем преткновения

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Ивановцы, поставившие лучший в стране спектакль о Холокосте, поедут в Иерусалим

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В Иванове установлена стоимость электронных проездных билетов

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Дачный фестиваль в Плёсе пройдет в два этапа

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Фонтан в ивановском Сквере мастеров обещают открыть в середине июля

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В День города по Иванову будет ходить бесплатный экскурсионный троллейбус

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Станислав Воскресенский пообещал студентам привезти в Иваново Дудя

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По обочине на красный: автохам на Range Rover попал на видео

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Права потребителей будут защищать всем миром

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Вместо шествия в День города Иваново будет яркое шоу

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В Ивановской области названа семья года

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Южа завела дружбу с Южным Бутово

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В Ивановской области пенсионер убил пенсионера

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В Ивановской области утонул молодой мужчина

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Юные богословы из Ивановской области стали лауреатами международного форума

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Кинешма на сутки останется без газа

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В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов

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В Ивановской области зарплату на карту «Мир» получают уже 99% бюджетников

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Почти 30 тысяч туристов посетили Ивановскую область в майские праздники

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Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы

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Ивановец стал чемпионом Европы по фехтованию

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В Иванове восстановят покрытие на остановках общественного транспорта

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В Ивановской области нетрезвый водитель перевернулся на «ВАЗе»

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В Иванове образовался смерч-вихрь

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В Ивановской области 6-летний ребенок захлебнулся в квартире выпитой водой

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В Ивановской области поощрили общественных помощников полиции

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Владимир Путин наградил врача ивановской больницы

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Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку

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Опубликованы сведения о доходах главы города Иваново за 2017 год

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Лесные отходы на окраине Иванова убирать пока не будут

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Ивановский спортсмен Эдгар Колян в третий раз завоевал кубок России по кудо

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В Иванове идет борьба за народный каштановый сквер

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В Иванове рецидивист напал на прохожего, угрожая пистолетом-зажигалкой

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Подлинность сертификата на миллион рублей, выданного врачу Михаилом Менем, поставили под сомнение

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В Ивановской области ожидается аномально жаркая погода

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Компания «Дымов» построит в Ивановской области крупнейший животноводческий комплекс

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Шуйское Управление благоустройства организовало ярмарку выходного дня с многочисленными нарушениями

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В Ивановской области пьяный водитель без прав угробил одноклассника на его же машине

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На перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в Иванове временно отключат светофоры

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В Иванове назначен новый руководитель управления информационных ресурсов