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Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

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В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 19 мая в Иванове будет закрыт проезд всех видов транспорта в центральной части города.

Ограничение движения транспорта вводится:

17 и 18 мая с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина на участке от улицы Красной Армии до улицы 10 Августа в связи с проведением репетиции торжественного открытия праздника;

19 мая с 09.00 до окончания праздничных мероприятий по улице Подгорной,

с 10.00 до 14.00 по проспекту Ленина на участке от улицы Красной Армии до улицы 10 Августа, по Шереметевскому проспекту на участке от улицы 10 Августа до улицы Советская, по улице 10 Августа на участке от Шереметевского проспекта до улицы Крутицкая,

с 21.30 до окончания праздничных мероприятий по проспекту Ленина на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова.

 

На время закрытия движения по проспекту Ленина 17 и 18 мая движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты

- № 1 – по Шереметевскому проспекту и далее по маршруту;

- № 7, 8 – через улицу Смирнова, площадь Победы и далее по маршруту;

- № 9 – до площади Победы.

Автобусные маршруты:

№ 7, 13, 31 – по Шереметевскому проспекту и далее по маршруту;

№ 17, 20, 30-Б – через улицы Палехская, Смирнова, Марии Рябининой, 10 Августа и далее по маршруту;

№ 35 – через улицу Почтовая, площадь Победы, улицы Палехская, Смирнова и далее по маршруту;

№ 38 – через проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту.

 

19 мая на время закрытия движения по проспекту Ленина и Шереметевскому проспекту с 10.00 до 14.00 движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

- № 1 – движение прекратить;

- № 2, 6, 7, 8, 11 – через площадь Победы, проспект Ленина и далее по маршруту;

- № 9 – до площади Победы;

Автобусные маршруты:

- № 2, 2А, 2Б, 14, 39, 39А – через улицы Марии Рябининой, Лежневская, Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина и далее по маршруту;

- № 12, 12А, 32 - через улицы Марии Рябининой, Лежневская, Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту;

- № 14 – через улицы Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина и далее по маршруту;

- № 17 – через улицу Громобоя, проспект Ленина, улицу Почтовую и далее по маршруту;

- № 24 - через улицы Марии Рябининой, Лежневская, Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту;

- № 25 - через улицы Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту;

- № 28, 31 - через улицы Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина и далее по маршруту;

- № 30, 30А, 30В - через улицы Марии Рябининой, Лежневская, Смирнова, Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту;

- № 30-Б – через улицу Красной Армии, проспект Ленина, улицу Ермака и далее по маршруту;

- № 33, 37 - через улицы Палехская, Варенцовой, Красной Армии (обратно через улицы Почтовая, Багаева), проспект Ленина, улицу Громобоя и далее по маршруту;

- № 38 – через улицу Громобоя, проспект Ленина и далее по маршруту;

 

19 мая с 21.30 на время закрытия движения по проспекту Ленина и улице Жарова до окончания мероприятий:

Троллейбусные маршруты:

№ 1, 7, 8 – по Шереметевскому проспекту;

№ 3, 4, 5, 10 - до площади Победы;

№ 9 - движение прекратить.

Автобусные маршруты:

№ 1, 3, 3А, 10, 15/4, 29, 44 – по Шереметевскому проспекту, улице 10 Августа, проспекту Ленина и далее по маршруту;

№ 7, 13, 13А, 13Б, 31, 35 – через Шереметевский проспект и далее по маршруту;

№ 18 – по улице Почтовая, улице Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту (в обратном направлении по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улице Почтовая, улице Кузнецова) и далее по маршруту;

№ 28 – по улицам Жарова, Кузнецова, Почтовая, Багаева, площади Победы, улицам Красной Армии, 10 Августа (в обратном направлении по улице 10 Августа, проспекту Ленина, улицам Почтовая, Кузнецова, Жарова) и далее по маршруту;

№ 36, 36А - по улице Карла Маркса, Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Почтовая, Кузнецова (в обратном направлении по улицам Кузнецова, Почтовая, Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса) и далее по маршруту.

 

В комитете по транспорту и связи сообщили, что в целях обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных мероприятий и проведения фестиваля фейерверков (от площади Победы, с улиц Кузнецова, 10 Августа, Бубнова, Демидова, Ермака, Громобоя, железнодорожного вокзала) работа городского пассажирского транспорта будет организована до 01.00 20 мая 2018 года.

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