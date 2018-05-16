В Иваново на конференцию съедутся колопроктологи

18 мая в Ивановском областном онкологическом диспансере состоится межрегиональная конференция «Лечение пациентов с метастатическим поражением печени на фоне колоректального рака».
Конференция начнется с лекции, которую представит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра хирургии имени академика Б.В.Петровского Николай Багмет.
Далее планируется проведение двух операций с его участием – резекция 3 сегмента печени (или левосторонняя гемигепатэктомия) и бисегментарная резекция печени справа. Ход операций будет транслироваться в конференц-зале.
Данные высокотехнологичные операции в настоящее время только начинают внедряться в нашем онкодиспансере. Основная масса пациентов направляется в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Широкое внедрение в практику онкодиспансера подобных операций выведет работу ивановских окнологов на качественно более высокий уровень.
В мастер-классе также примут участие колопроктологи из соседних областей - Владимирской, Костромской и Ярославской.