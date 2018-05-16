В Иванове построят город из экологичного картона

Экологический урок по теме утилизации и раздельного сбора мусора проведут специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в ходе фестиваля «ЭКО-День Города». Мероприятие пройдёт в Иванове 19 мая на площадке NIMLOFT.
«Организаторы фестиваля ставят перед собой цель показать ивановцам возможности экологичного образа жизни, что очень созвучно идее нашей повседневной работы, - отметила руководитель регоператора Надежда Гришина. – Каждый из нас способен внести свою лепту в сокращение объема мусора, поэтому мы активно занимаемся просветительским направлением».
Во время урока слушатели узнают, как в разные эпохи человечество избавлялось от отходов, им расскажут о происхождении различных материалов, а также о том, как правильно сортировать мусор дома. Кроме того, регоператор учредил призы за лучшие детские рисунки, посвящённые экологии.
На фестивале каждый сможет найти интересное для себя направление. Программа включает самые разные мероприятия – от мастер-классов до концертов и модных дефиле. Большой блок будет посвящен мероприятиям для детей, в отдельном арт-пространстве состоится выставка работ из вторичных материалов, желающие смогут принять участие в строительстве города из экологичного картона.