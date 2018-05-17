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Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»

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Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»
17.05.2018, 18:50
1890 5
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Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»


17 мая в приемной Президента Путина в Иванове с 15:00 до 18:00 в соответствии с планом руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ивановской области генерал-майор юстиции Александр Булаев проводил прием граждан.
На прием к генералу ориентировочно на 16:15 был заранее официально записан главный редактор медиагруппы «Барс» Сергей Кустов.

В течение 10-15 минут после назначенного времени в кабинете для приема граждан никого не приглашали.
Около 16:30 генерал-майор Булаев, смотря в сторону, крупными быстрыми шагами прошел по коридору приемной Президента мимо Кустова, и, не отвечая на вопрос «Александр Николаевич, куда Вы?», покинул здание.

Оставшиеся сотрудники приемной Президента и следственного управления долго не могли пояснить, будет ли продолжен прием, вернется ли генерал-майор, и в чем причина его столь стремительного ухода. В конечном итоге было заявлено, что прием закончен -  несмотря на то, что до его официального окончания оставалось почти полтора часа.

Руководитель пресс-службы следственного управления следственного комитета РФ по Ивановской области Ирина Котова не смогла пояснить, почему Александр Булаев экстренно покинул приемную Президента:
- Я не располагаю информацией о причинах. Это вопрос не в моей компетенции, и у меня нет полномочий комментировать действия руководства.
10.08.2016 г. следственный комитет РФ по Ивановской области на основании показаний бывшего заместителя губернатора Виталия Ильюшкина возбудил в отношении главного редактора "Барса" Сергея Кустова уголовное дело по статье УК РФ "Коммерческий подкуп" 
24.11.2017г. прокуратура Ивановской области направила дело обратно в следственный комитет на дополнительное расследование, которое продолжается до сих пор.  
В соответствии с указаниями прокуратуры:
- предъявленное обвинение не соответствует материалам дела
- обвинение не конкретизировано
- обвинение не подтверждается совокупностью доказательств
- вывод о допустимости и достаточности доказательств для составления обвинительного заключения по делу является преждевременным.

Дело расследуется уже почти 2 года.

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