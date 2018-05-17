Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»

17 мая в приемной Президента Путина в Иванове с 15:00 до 18:00 в соответствии с планом руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ивановской области генерал-майор юстиции Александр Булаев проводил прием граждан.На прием к генералу ориентировочно на 16:15 был заранее официально записан главный редактор медиагруппы «Барс» Сергей Кустов.В течение 10-15 минут после назначенного времени в кабинете для приема граждан никого не приглашали.Около 16:30 генерал-майор Булаев, смотря в сторону, крупными быстрыми шагами прошел по коридору приемной Президента мимо Кустова, и, не отвечая на вопрос «Александр Николаевич, куда Вы?», покинул здание.Оставшиеся сотрудники приемной Президента и следственного управления долго не могли пояснить, будет ли продолжен прием, вернется ли генерал-майор, и в чем причина его столь стремительного ухода. В конечном итоге было заявлено, что прием закончен - несмотря на то, что до его официального окончания оставалось почти полтора часа.Руководитель пресс-службы следственного управления следственного комитета РФ по Ивановской области Ирина Котова не смогла пояснить, почему Александр Булаев экстренно покинул приемную Президента: