Новость о приеме граждан генералом Булаевым стала хитом регионального интернета
17 мая мы рассказали о том, как руководитель следственного управления Следственного комитета РФ генерал-майор Булаев за полтора часа до окончания приема граждан, который анонсировала его пресс-служба, покинул приемную Президента в Иванове.
Около 16:30 генерал-майор Булаев, смотря в сторону, крупными быстрыми шагами прошел по коридору приемной Президента и, не отвечая на вопрос «Александр Николаевич, куда Вы?», покинул здание.
Подробнее об инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.
Александр Булаев экстренно покинул приемную Президента из-за того, что не захотел встречаться с главным редактором медиагруппы "Барс", расследование уголовного дела которого продолжается уже почти 2 года.
Видимо, ответить генералу на этот счет было нечего.
Новость о поступке генерала на 23:00 18 мая уже набрала более 30,5 тысяч просмотров - это абсолютный рекорд текущего месяца.
Отметим, что по статистике "Яндекс Метрики" 17-18 мая:
- переходы по ссылкам выросли с обычных 20-25% до 50% от общего трафика сайта
- резко вырос трафик региональных переходов. Так, например, переходы из Рязанской области (малой родине генерала) выросли в 10-12 раз. (Такие же показатели дают и ряд других субьектов федерации). Более чем в 2 раза (почти до 13 тысяч посетителей) вырос трафик из Москвы и Московской области.
Это говорит о том, что странный поступок генерала Булаева активно обсуждается в профессиональной среде следователей по всей России и вряд ли со знаком "плюс".
Отметим, что это не первый случай подобного отношения генерала к гражданам на собственном же приеме.
Так, например, известный общественный активист Ирина Мальцева рассказала о том, что она ДВАЖДЫ записывалась на прием к Булаеву, когда он объявлял прием в Фурманове. Она хотела поговорить с ним о другом скандальном деле - о расследовании по поддельным подписям в Тейкове, которое следственный комитет по абсурдным причинам фактически отказывается расследовать
. Оба раза Булаев перепоручал прием своим заместителям.