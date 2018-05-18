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В Иванове стартовала футуристическая «Ночь музеев»

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В Иванове стартовала футуристическая «Ночь музеев»

Традиционная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев, пройдет по всей России и во многих странах мира в субботу, 19 мая. В Ивановской области акция под девизом «Назад в будущее. Футуристический маршрут» стартовала в областном художественном музее 17 мая. Музей продлил свою работу до 22.00.

Участники акции смогли сыграть в квест-игру по экспозиции «ХХ век. Монтаж», попробовать свои силы в мастер-классах по созданию бумажных пространственных форм, глиняных изделий, познакомиться с экспозицией выставки видного представителя русского авангарда «Александр Лабас. Товарищи по искусству» и проектом «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников», послушать экспресс-лекцию «Жизнь как бунт. Дресс-код футуристической богемы» и создать свой футурообраз, «примерив» на себя футурогрим. Украшением вечера стало выступление известного джазового музыканта Александра Сакурова (саксофон) и ансамбля «Сарос» под его руководством.

Все желающие смогли сфотографироваться и запечатлеть себя в эпатажном гриме, костюме с использованием театрального реквизита, примерить образы Трефового валета и Амазонки русского авангарда, попробовать себя в роли натурщика и получить на память свой портрет. Также участники акции посетили выставку-продажу авторских произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна «Арт-базар» и побывали на презентации книги-исследования кандидата исторических наук, члена Союза журналистов РФ Елены Сосниной о сестре известной русской поэтессы Марины Цветаевой - Валерии Цветаевой.

В завершение акции состоялся показ модной одежды от прет-а-порте до кутюр «Дыхание века. От модерна к постмодернизму», выполненной студентами Ивановского политехнического университета по мотивам произведений искусства первой трети ХХ века из собрания художественного музея. На лужайке возле музея гости музея в непринужденной обстановке смогли почитать стихотворения поэтов Серебряного века.

В этот же день в Доме-музее Бориса Пророкова состоялась авторская экскурсия «Сатирическая графика Б.И. Пророкова», в музее А.И. Морозова - стихотворная экскурсия «Поэзия русской живописи» с участием юных артистов образцового детского театра «Жаворонок».

Отметим, что к акции «Ночь музеев» 19 мая присоединится Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, государственные музеи Палехского и Холуйского искусства, Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе, а 26 мая - Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина, Музей семьи Цветаевых.

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