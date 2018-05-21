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Иваново вошло в тройку самых матерящихся городов России

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На основе социолого-маркетингового исследования составлен рейтинг городов России, в которых жители чаще всего в своей речи прибегают к ненормативной лексике.

Как сообщает сайт телеканала «Мир24», первое место среди «городов-матерщинников» заняла Пермь. На втором месте – Воронеж. Замыкает тройку город Иваново.

Также в десятку городов, жители которых чаще всего ругаются матом, вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва в данном рейтинге заняла только 18-е место, опередив на пять мест Санкт-Петербург (23). Реже всего матерятся жители Казани.

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