В Иванове у таксиста-алиментщика изъяли автомобиль

Житель областного центра задолжал по алиментам более 100 тысяч рублей. Зная о своих обязательствах, он не стремился принимать участие в содержании и воспитании двух своих несовершеннолетних детей, задолженность не погашал.

Дело дошло до судебных приставов. Те выяснили, что ранее алиментщику принадлежал автомобиль марки LADA Priora. До возбуждения исполнительного производства о взыскании алиментных платежей, мужчина продал машину сожительнице, однако продолжал пользоваться автомобилем, да и еще работал на нем - занимался частным извозом. Но делал это он неофициально, с дохода алименты не перечислял.

Бывшая жена таксиста обратилась в суд с заявлением о признании сделки купли-продажи авто недействительной, а также о наложении ареста на автомобиль и ограничение права пользования им в качестве такси. Судья, действуя в интересах несовершеннолетних детей, удовлетворил требование взыскателя.

«В итоге судебные приставы арестовали и изъяли автотранспортное средство. В настоящий момент арестованный автомобиль находится на ответственном хранении у взыскателя. После вступления в законную силу решения суда о признании сделки недействительной автомобиль отправится на принудительную реализацию, а денежные средства от продажи его пойдут в счет погашения задолженности по алиментам», - сообщили в пресс-службе УФССП по Ивановской области.