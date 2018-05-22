В Иванове соберутся ведущие хирурги страны

23-25 мая на базе Ивановской медакадемии состоится объединенный пленум правления Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов «Организационные и клинические аспекты развития стратегии хирургии. Телемедицина - от районной больницы до федерального центра».

В пленуме примут участие ведущие российские хирурги, руководители экспертных групп по разработке Национальных клинических рекомендаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владикавказа, а также хирурги, эндоскописты, врачи ультразвуковой и лучевой диагностики Ивановской области.

Почетными гостями мероприятия станут президент Российского общества хирургов, академик РАН Игорь Затевахин, главный хирург Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили, президент Российского общества эндоскопических хирургов, профессор Сергей Емельянов.

В рамках пленума планируется рассмотреть целый спектр организационных и клинических вопросов в области хирургии: подходы к развитию малоинвазивных хирургических методик в повседневной практике стационаров, вопросы совершенствования многоуровневой помощи населению и другие. Большая лекционная программа включает вопросы лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопических методов диагностики и лечения. Ряд лекций будет сопровождаться прямыми трансляциями хирургических операций из ведущих лечебных учреждений Ивановской области.

23 мая на портале Российского общества эндоскопических хирургов состоится трансляция мастер-класса из Городской клинической больницы №4 г. Иваново «Реконструктивные лапароскопические вмешательства на толстой кишке». 24 мая в рамках работы пленума будет продемонстрирована модель телекоммуникационного взаимодействия центральной районной больницы города Вичуги с областным центром, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского и Больницей Центросоюза РФ. Кроме того, состоится практический тренинг на биомоделях и мастер-класс по эндоскопическому гемостазу.

В рамках работы пленума 24 мая в фойе Ивановской государственной медицинской академии развернется выставка современного оборудования и технологических решений для медицины, на которой будет представлена новейшая модель универсального операционного стола, уникальный хирургический светильник с распределением ламинарных потоков, интегрированная операционная, передовые разработки видеопроцессоров для эндоскопии, последние разработки инструментов и расходных материалов. Отдельное внимание будет уделено решениям в области цифровой медицины и телекоммуникаций, мультимодальным рабочим станциям, трансляционным решениям и системам удаленного присутствия.