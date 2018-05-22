В ряде районов Иванова снизится качество холодного водоснабжения

В ночь с 21 на 22 мая на сетях холодного водоснабжения областного центра в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. «Водоканал» будет проводить работы. В связи с этим изменится гидравлический режим, произойдет снижение давления и качества воды, подаваемой потребителям, по показателю мутности в квартале, ограниченном ул. Куконковых – ул. 3 Южная – ул. Лежневская – пр. Текстильщиков – ул. Любимова в период с 22 по 27 мая.

При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 930101, добавочный 1.

Мэрия рекомендует жителям указанных районов обеспечить запас питьевой воды, кипятить воду перед употреблением.