У ивановской мэрии будут массово заниматься йогой

В Иванове на площади Революции будут проводиться открытые спортивные тренировки. Об этом сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава города Владимир Шарыпов:

«Договорились с фитнес-клубом «WorldClass» о бесплатных занятиях йогой на улице прямо у администрации. Уже в эту субботу ждем всех желающих в 11.00 на площади Революции, коврики брать с собой».

В рамках проекта Mind&Body ивановцев ждут занятия йогой и тренировки Body Balance. Занятия будут проводиться на газоне. Планируется сделать их регулярными и проводить все лето каждую субботу. Первое занятие пройдет 26 мая в 11 часов утра.

Тренировки бесплатные, приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду.

В расписании занятий возможны изменения в связи с погодными условиями.