В Иванове на площади Победы закроют движение из-за чемпионата мира по футболу

25 мая в областном центре состоится торжественное мероприятие, посвященное отправке сводного отряда полиции в служебную командировку в Нижний Новгород для охраны общественного порядка во время чемпионата мира по футболу. В связи с этим, сообщает мэрия, с 08.00 до 11.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до улицы Багаева.

Движение автобусного маршрута № 28 на указанный период будет организовано по улице Жарова, проспекту Ленина, улицам Почтовая и Багаева и далее по маршруту.