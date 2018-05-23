«Германия и Россия должны быть вместе - это ведь так понятно и очевидно»

Настоящая принцесса! Глория фон Турн-унд-Таксис из немецкого Регенсбурга, с русскими и польскими корнями, мать троих детей, представитель высших слоев европейской аристократии и наследница миллиардного состояния. Между тем, скромна в расходах, как настоящая баварская женщина. Самостоятельно управляет семейным бизнесом, патронирует театральный фестиваль и даже играет небольшие роли в спектаклях. В Иванове - по приглашению главы региона. Свой визит воспринимает не как путешествие, а как деловую поездку. Здесь прочитала лекцию ивановским студентам, уверена, что между Баварией и Ивановской областью можно наладить сотрудничество, потому что есть идеи, которые с бумаги вполне можно превратить в реальность.

И часть секретов открыла программе «Актуально». Смотрите сегодня вечером на телеканале «Барс».