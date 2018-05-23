В Иванове в 30% автобусов и маршруток перевозчики не могут поднять стоимость проезда до 21 рубля

В Иванове в 30 процентах автобусов и маршруток перевозчики не имеют возможности поднять стоимость проезда до 21 рубля, как большинство их коллег.

Это касается тех, кто работает по договорам, предусматривающим их тарифное регулирование. Они не могут установить стоимость проезда выше предельного максимального тарифа, действующего в области. Тариф был принят в 2016 году и составляет 19 рублей. Перевозчики неоднократно обращались в департамент энергетики и тарифов Ивановской области с просьбой о пересмотре этой величины. Сейчас ведомство проводит расчеты.

А сегодня вопрос о повышении предельного максимального тарифа на перевозки общественным транспортом обсудили на общественном совете при департаменте. Новая величина рассчитывалась на основании заявки от одной вичугской организации. Экономически обоснованный тариф на 2018 год, считает департамент, составляет 21 рубль. Эти расчеты еще будут согласовываться с департаментом дорожного хозяйства и другими заинтересованными ведомствами.