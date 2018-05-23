В Кинешемском драмтеатре состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта»

25 мая в 18.00 в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта» по всемирно известному произведению Уильяма Шекспира.
«Две равно уважаемых семьи» враждуют не первое столетье. Среди жестокости рождается нежная, но безмерно сильная любовь, которая преодолевает многовековую вражду двух семейств Монтекки и Капулетти. Пластические сцены, музыка, свет, придающие таинственность и фатальность всему происходящему, насыщают спектакль эмоциями и позволяют зрителю увидеть знакомый сюжет с другой стороны», - говорится в аннотации спектакля.
В главных ролях - Ольга Савченко и Данил Тябин.
Режиссер-постановщик - Владимир Беляйкин, художник-постановщик - Михаил Карягин, режиссер - Роман Зареев, хореограф - Марина Анисимова.