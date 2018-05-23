Крестовоздвиженская церковь в Шуе переходит из собственности банка в РПЦ

27 мая в 12.00 после праздничного богослужения в День Святой Троицы в Шуйском кафедральном Воскресенском соборе состоится торжественное подписание договора пожертвования между Шуйско-Тейковской епархией и руководством ПАО КБ «Восточный» о передаче находящейся в собственности банка части комплекса зданий Крестовоздвиженской церкви в Шуе. В числе участников процедуры передачи: председатель правления ПАО КБ «Восточный» Д.О. Левин и вице-президент ПАО КБ «Восточный» Д.Г. Петров.
«В последние годы часть храмового комплекса оказалась в залоге, а затем и в собственности банка. Длительные переговоры руководства Шуйско-Тейковской епархии при посредничестве депутата Государственной Думы Алексея Хохлова привели к принятию решения руководством банка о необходимости передачи находящегося у него бывшего церковного имущества», - сообщили в пресс-службе Шуйско-Тейковской епархии.
В целом банк передает два объекта недвижимости общей площадью 1224 кв. м и два земельных участка общей площадью 1634 кв. м (это почти половина памятника архитектуры федерального значения). В числе передаваемого имущества – основное здание Крестовоздвиженской церкви.
Ускорение процесса передачи церковного имущества вызвано тяжелым состоянием всего комплекса, который требует начала немедленной реставрации, в том числе после недавно произошедшего пожара.