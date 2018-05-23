Поспорить с Максимом Шевченко в Иванове можно 28 мая
28 мая в Иваново приедет известный журналист и телеведущий Максим Шевченко
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Ранее работал в «Независимой газете»: вёл специализированную полосу, посвящённую религиозным проблемам; неоднократно выезжал в специальные командировки в «горячие точки». Удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».
С 2008 года по 2012 год — член Общественной палаты РФ, до 2018 года был членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Ныне один из ведущих авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы».
Встреча Шевченко с молодыми журналистами и студентами запланирована 28 мая в 13:00
на площадке "Точка кипения" в Серебряном городе.
В 18:30
в ивановском Доме национальностей состоится разговор "Россия - политическая мифология" и продолжение встречи в формате "вопрос-ответ".
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.