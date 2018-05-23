Лента новостей

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Столкновение автомобиля с мотоциклом попало на камеру видеорегистратора

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Шуйскую чиновницу оправдали и принесли извинения

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В Иванове разработали учебник для школьников «Ivanovo region - from A to Z»

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Большие крысы атакуют жителей Авдотьино

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В Ивановской академии МЧС состоялся научно-практический семинар по теологии

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В Иванове проходит чемпионат ЦФО по боксу

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Кинешма не прошла в финал всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

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Поспорить с Максимом Шевченко в Иванове можно 28 мая

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Крестовоздвиженская церковь в Шуе переходит из собственности банка в РПЦ

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В Кинешемском драмтеатре состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта»

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В Иванове в 30% автобусов и маршруток перевозчики не могут поднять стоимость проезда до 21 рубля

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В ивановском музее советского автопрома откроется выставка-конкурс «Сто (п)олный вперёд»

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Жители Ташкентской улицы в Иванове вынуждены дышать метаном

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В Ивановской области выбирают призывника года

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В Иванове появилась «горячая линия» для инвалидов-выпускников школ

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«Барс» со звездами футбола, дружба с Баварией и как стаж учитывается в пенсионной формуле

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Еще один вариант Гимна Ивановской области

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Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове

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Резолюция Дмитрия Медведева на письме ивановского губернатора о восточном обходе

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«Германия и Россия должны быть вместе - это ведь так понятно и очевидно»

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Воскресенский примет участие в заседании, на котором выступят Путин, Абэ и Макрон

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Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами

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Деятельность ивановского ТРЦ «Шоколад» могут приостановить

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В Иванове на площади Победы закроют движение из-за чемпионата мира по футболу

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В выходные пройдет второй этап открытого Чемпионата Ивановской области по мотокроссу

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С начала мая в Ивановской области отремонтировали более 7 км региональных и межмуниципальных дорог

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Депутат Госдумы от Ивановской области спасал в центре Москвы выводок утят

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 мая

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В Иванове уже скоро появится несколько станций для приема ЖБО

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В Тейкове пешеход попал под машину по собственной вине

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Директор очередной ивановской стройфирмы подозревается в хищении у дольщиков 60 млн рублей

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У ивановской мэрии будут массово заниматься йогой

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В Ивановской области ожидается гроза

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Рост официальной безработицы в Ивановской области произошел из-за кочегаров

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В Ильинском районе сгорели сразу два дома

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В Иванове стартует заключительный этап конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»

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Принцессу Глорию фон Турн-унд-Таксис впечатлили ивановские студенты

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На перекрестке улиц Ташкентской и Радищева в Иванове временно отключат светофоры

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Кладбище в местечке Балино затопило

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Турнир «Время спорта» зовет участников

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В Иванове девушка заработала на незаконных азартных играх 5 млн рублей

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В Иванове ограничат автодвижение в связи с реконструкцией теплосетей

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«Текстильщик-2008» стал победителем международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД»

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В Ивановской области мужчина погиб от удара током

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Ивановских школьников познакомили с троллингом, буллингом и фишингом

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В ряде районов Иванова снизится качество холодного водоснабжения

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На площади Революции в Иванове установили новый арт-объект

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В Иванове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

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Житель Приволжска столкнул 66-летнюю соседку с лестницы

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В Ивановской области выросла официальная безработица