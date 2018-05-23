Столкновение автомобиля с мотоциклом попало на камеру видеорегистратора

На улице Генерала Белова в Шуе 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Стелс Тригер-125», при обгоне совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении с включенным левым указателем поворота и приступившим к повороту автомобилем «ВАЗ-11193» под управлением 57-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель мотоцикла с ушибом голени и ссадинами тела после осмотра врачами оставлен на месте ДТП. Водители были трезвы.
На водителя «ВАЗа» был составлен административный материал по статье 12.37 ч.2 КоАП РФ (отсутствие автостраховки), на водителя мотоцикла – по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на встречную полосу).