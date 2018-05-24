В Ивановской области автомобиль влетел в группу велосипедистов: двое погибших

Сегодня в 8.55 в городе Южа на улице Черняховского мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части.
По предварительной информации, в результате ДТП двое велосипедистов – женщина и мужчина - погибли, две женщины госпитализированы в центральную районную больницу города Южа, 15 –летний подросток доставлен в ОКБ г. Иваново. По предварительной информации, водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.