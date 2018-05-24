Автомобиль с пьяным водителем сбил 5 велосипедистов. Видео с места страшной трагедии в Юже
Как мы уже сообщали
, в 8.55 в городе Южа на улице Черняховского мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на пятерых велосипедистов. По предварительной информации, в результате ДТП двое велосипедистов – женщина и мужчина - погибли, две женщины госпитализированы в центральную районную больницу города Южа, 15 –летний подросток доставлен в ОКБ г. Иваново.
Очевидцы рассказывают: "Десятка" ехала на бешенной скорости... На мосту через озеро Вазаль сбил велосипедиста - пожилого мужчину, затем вылетел на встречку и сбил еще четырех велосипедистов, из них 3 женщины и 1 ребенок девятиклассник.
Машина остановилась только около памятника".
Движение через мост перекрыто, на месте работают правоохранительные органы.
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